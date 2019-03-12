«Я считаю, они мстили своим родителям». В суде по делу о резне в пермской школе заслушали свидетелей

В Мотовилихинском районном суде Перми начался суд по существу над вторым подростком по делу о кровавой резне в пермской 127-й школе, - в ходе закрытого судебного заседания начали заслушивать свидетелей.

Одного из подростков, Леонида Б., уже осудили на 9 лет и 8 месяцев. По поводу его сообщника Алексея Б. - второго из напавших в январе прошлого года на учеников 4 «Б» класса и учительницу Наталия Шагулину подростка московские эксперты сначала не могли решить вопрос о его вменяемости, и его поместили на излечение в психиатрическую клинику в Перми. Повторная экспертиза признала его вменяемым, и он также не избежал суда.

Заслушивание свидетелей и представителей потерпевших проходит в закрытом режиме – прессу в зал суда не допустили. На предварительном судебном заседании мать Алексея Б. рассказала, что им поступают угрозы, и она боится преследования.

- После каждого выступления в СМИ количество угроз увеличивается, - заявила она.

Прокурор Екатерина Кашина также предложила проводить слушания за закрытыми дверями.

- Среди пострадавших – большинство несовершеннолетние дети.

Алексея Б. обвиняют по тем же статьям, что и его соучастника - в покушении на жизнь 29 человек и в поджоге школы. Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение.

На этот раз на заседание суда пришли учительница Наталия Шагулина и родители тех учеников, которые получили наиболее тяжелые ранения. Среди них и Леонид, отец мальчика, которого ударили семь раз ножом - в голову и в шею.

- По моим данным, именно этот, второй подросток, нанес наиболее тяжелые удары моему сыну и другим потерпевшим, - говорит Леонид. - По словам сына, он продолжал орудовать ножом, когда первый подросток уже остановился. Не исключено, что именно он и был зачинщиком резни, хотя это предстоит установить в суде. В ходе предыдущего судебного процесса у меня сложилось впечатление, что первый подросток за что-то хотел отомстить родителям так, чтобы все об этом узнали. Возможно, такие мотивы двигали и вторым, у него также были проблемы в семье - его отец развелся с матерью. Я до сих пор до конца не могу понять, как двое подростков могли решиться на такое чудовищное преступление. Буду следить за процессом.

Суд над Алексеем Б. продолжится на следующей неделе.

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