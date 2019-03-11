Гололед в Перми: замминистра сломала ребра, а директор по маркетингу БК «Пармы» - ногу

Опасный аттракцион «Дойди - не упади» разыгрывался все праздничные дни на улицах Перми. Страшнейший гололед превратил поход домой в испытание. Все социальные сети были переполнены возмущенными постами пермяков.

«Добрались сегодня домой из театра здоровыми, лишь потому, что держались друг за друга и за заборы, - написал Валерий Аникин. - Лед повсюду. Тротуары. Остановки. Лестницы. Скользко. Еле дошлепали. Решили - завтра из дому ни ногой. Ибо последствия могут быть самыми печальными».

Ему вторил Олег Хвацкий:

«Хруст костей в Перми! На пермских улицах опасно! Без крайней необходимости туда идти не стоит! Катушка! Гололед внезапно стал бедствием для всей Перми. Куда смотрят коммунальщики и власти города - вопрос открытый».

«Пожилым на улицу выходить не рекомендуем»

Тротуары на улицах и во дворах превратились в катки - сплошной лед.

- Такого мы давно не видали, всю неделю - огромные очереди из пациентов, которые упали на улице и что-нибудь себе сломали или ушибли, - рассказывают в травмпункте Индустриального района Перми. - Народу очень много, кого-то привозят на «скорой», кто-то сам добирается.

В любом случае ждать приема у врача приходится в порядке общей очереди. Время ожидания - от 3 до 4 часов.

- Мы обязаны оказать первую помощь всем без исключения, в том числе - детям любого возраста, - сообщают в травмпунктах. - После этого пациент направляется для дальнейшего лечения по месту жительства или в специализированное лечебное учреждение.

Как рассказали на Пермской станции скорой медицинской помощи, только за прошлую неделю к ним поступило около двухсот вызовов на уличные травмы.

- Только 7 марта, когда после оттепели снова вернулся мороз и город стал очень скользким, к нам поступил 51 вызов от людей, упавших на тротуаре, - сообщили в «скорой». - 8 марта было 45 вызовов, 9-го - 38. Травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей,

Среди пострадавших - директор по маркетингу баскетбольного клуба «Парма» Евгений Пермяков. Он утром 7 марта поскользнулся около своего дома. В результате - двойной перелом ноги. Днем 8 марта у собственного подъезда сломал лодыжку и дизайнер «Комсомольской правды» в Перми» Константин. Утром 11 марта заместитель министра строительства и архитектуры Пермского края Фаина Минх поскользнулась, идя на работу. У нее перелом ребер.

Врачи рекомендовали пожилым людям в эти дни не выходить из дома.

- Можно подышать воздухом, просто стоя на крыльце или у подъезда, - для пожилых падения могут иметь очень опасные последствия! - предупреждают медики.

Также врачи советуют:

- Внимательно смотрите под ноги, не ходите по улицам, глядя в телефон.

- Не бегайте за общественным транспортом и не делайте резких движений.

- Если есть возможность, пользуйтесь услугами такси, а не ходите пешком.

На реагентах экономить нельзя

Разумеется, главный вопрос, который тревожил всех пермяков, - куда смотрят городские коммунальные службы? Почему не подсыпают тротуары песком или реагентами?

- По правилам благоустройства сразу после образования наледи на тротуарах их нужно начать посыпать противогололедными препаратами, - говорит председатель контрольно-счетной палаты Перми Мария Батуева. - В противном случае работы по содержанию улиц подрядчикам не должны оплачиваться. Нормативов, сколько расходовать таких препаратов при той или иной погоде, нет - их нужно сыпать столько, сколько нужно, чтобы люди перестали скользить.

Казалось бы, за три дня жуткого гололеда таких препаратов должны были высыпать в Перми экстремальное количество. Но так ли это?

- За выходные, с 8 по 10 марта, подрядчики использовали 921 тонну противогололедных материалов, - сообщили в городском управлении внешнего благоустройства. - А всего с начала зимнего содержания таких материалов израсходовано 32,5 тысячи тонн.

Получается, что в минувшие выходные расходовали чуть более 300 тонн реагентов в день. Если поделить 32,5 тысячи на 90 зимних дней, получится примерно столько же. Но гололед этой зимой случался далеко не каждый день. Выходит, что в предыдущий период бывали дни, когда реагентов использовали гораздо больше, чем во время мартовских праздников.

- Совершенно очевидно, что городские коммунальные службы не справились с обеспечением безопасности людей в эти праздничные дни, - говорит депутат гордумы Александр Филиппов. - К сожалению, чем дальше, тем чаще мы слышим со стороны городских чиновников оправдания и отговорки про какие-то форс-мажорные причины и аномальную погоду.

- По статистике в Перми каждую зиму попадают в больницы с переломами около 8 тысяч человек, - рассказала руководитель Ассоциации зимнего содержания дорог Анна Клементова в эфире Радио «Комсомольская правда» (96,6 FM). - В городе тротуары обрабатывают смесью песка и соли, она сметается с улиц и не является эффективным средством борьбы с гололедом. Нужно разработать для Перми подробную технологию зимней уборки. Сейчас в городе существуют лишь правила благоустройства, там зиме посвящено всего пол-листочка общих фраз.

Синоптики вновь обещают в ближайшие дни перепады температуры, снег, дождь. А значит, нас снова ждет гололед. Будут ли готовы к нему городские службы?

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Свердловский район

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Мотовилихинский район

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