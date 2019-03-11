2019-03-11T07:02:57+03:00
Общество

Погода на март 2019 в Прикамье: ожидаются оттепели и дожди

Аномально теплая погода продлится минимум два дня
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Иван ВИСЛОВ
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Синоптики ГИС-центра ПГНИУ опубликовали прогноз погоды на ближайшую неделю. По их словам, аномально теплая погода, установившаяся 10 марта, продлится еще двое суток. При этом будет идти дождь или снег с дождем.

- Днем 11 марта потеплеет до 4° по всей территории края, - отмечают синоптики. - Вечером ожидаются осадки: снег с дождем или дождь (даже в ночные часы). В Перми при дожде и положительной температура снег будет интенсивно таять. Днем 12 марта не исключено потепление до +5°.

Только к 14 марта температура вернется к климатической норме с ночными морозами до -13° и дневной температурой до -5°. 15 и 16 марта под влиянием антициклона на большей части края ожидается малооблачная погода без осадков. А в конце недели снова вероятны оттепели в дневные часы, сообщают ученые ГИС-центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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