Куда пермякам жаловаться на гололед, сосульки и сугробы

Пермяки в полном ужасе и негодовании от происходящего на улице. Сначала нас заваливало снегом, и Пермь превратилась в город-сугроб. Сейчас – город-каток, и передвигаться по обледеневшим тротуарам практически невозможно.

И прогноз погоды на ближайшие дни – неутешительный. Перепады температуры, снег, дождь.

Мы собрали полезные телефоны, куда можно жаловаться на гололед, неубранные сугробы и сосульки на крышах домов. Например,

МКУ «Благоустройство Дзержинского района» - 238-30-30;

МКУ «Благоустройство Индустриального района» - 227-75-00;

МКУ «Благоустройство Кировского района» - 250-15-61;

МКУ «Благоустройство Ленинского района» - 233-55-62;

МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района» - 266-08-70;

МКУ «Благоустройство Орджоникидзевского района» - 284-35-35;

МКУ «Благоустройство Свердловского района» - 244-14-15;

МКУ «Благоустройство поселка Новые Ляды» - 295-80-87

Как пояснили в администрации Перми, если в вашем дворе не чистят снег, не посыпают дорожки и не сбивают сосульки, обращаться нужно в управляющую компанию или ТСЖ.

Если там на ваше обращение не отреагировали, звоните в Государственную инспекцию жилищного надзора по телефону 216-49-02 или в отдел ЖКХ администрации своего района:

Дзержинский район - 246 -61-37

Индустриальный район - 227-94-14

Кировский район - 283-31-78

Ленинский район - 212-13-63

Мотовилихинский район - 260-37-77

Орджоникидзевский район - 263-47-26

Свердловский район - 244-40-13

пос. Новые Ляды - 295-85-82

Кроме этого, жители Свердловского, Ленинского и Дзержинского районов Перми могут сообщать в рабочее время о нарушениях в административно-техническую инспекцию, ее телефон 212-78-01.

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