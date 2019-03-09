«Пермь покрылась льдом». Горожане с трудом передвигаются по городу

- Я в шоке, - говорит Анна. – Ледовый городок закрыли, а сейчас вся Пермь – сплошной ледовый городок. Пройти по улицам невозможно, сплошной каток.

Пермяки жалуются в соцсетях жалуются на уборку снега в городе. Тротуары в Перми покрыты льдом и по ним невозможно ходить. Городские власти обещают, что все жалобы и замечания будут взяты под их контроль. Мы прошли по ледовым лабиринтам города и делимся снимками Перми, утопающей в снегу.