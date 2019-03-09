«Пермь покрылась льдом». Горожане с трудом передвигаются по городу
- Я в шоке, - говорит Анна. – Ледовый городок закрыли, а сейчас вся Пермь – сплошной ледовый городок. Пройти по улицам невозможно, сплошной каток.
Пермяки жалуются в соцсетях жалуются на уборку снега в городе. Тротуары в Перми покрыты льдом и по ним невозможно ходить. Городские власти обещают, что все жалобы и замечания будут взяты под их контроль. Мы прошли по ледовым лабиринтам города и делимся снимками Перми, утопающей в снегу.
Весь город - сплошной каток.
Главное - держать равновесие.
Даже центр города весь покрыт льдом - абсолютно весь.
Пройти к магазину невозможно.
Импровизированные балетные па в исполнении пермячек.
Снег чистят редко и мало.
Без помощи мужчин пройти хрупким женщинам невозможно.
Для того, чтобы пройти по улицам нужно обладать навыком эквилибриста.
Кататься по льду - это весело.
Пермский дрифт.
Обычная прогулка превращается в настоящий квест.
Предусмотрительные пермяки переобулись в шипованную резину.
Люди помогают друг другу перейти дорогу.
Такие препятствия поджидают пермяков на каждом углу.
В такую погоду особенно тяжело приходится пожилым людям
Люди с трудом добираются до дома.
Льду на дороге радуются только дети, они могут вдоволь накататься.
ИСТОЧНИК KP.RU