2019-03-09T16:51:12+03:00
Общество

«Пермь покрылась льдом». Горожане с трудом передвигаются по городу

Фоторепортаж с городских улиц [фото]
Константин КЯКИНЕН
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А это редкий кадр двора, где убирают снег.А это редкий кадр двора, где убирают снег.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Я в шоке, - говорит Анна. – Ледовый городок закрыли, а сейчас вся Пермь – сплошной ледовый городок. Пройти по улицам невозможно, сплошной каток.

Пермяки жалуются в соцсетях жалуются на уборку снега в городе. Тротуары в Перми покрыты льдом и по ним невозможно ходить. Городские власти обещают, что все жалобы и замечания будут взяты под их контроль. Мы прошли по ледовым лабиринтам города и делимся снимками Перми, утопающей в снегу.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Весь город - сплошной каток.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Главное - держать равновесие.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Даже центр города весь покрыт льдом - абсолютно весь.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пройти к магазину невозможно.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Импровизированные балетные па в исполнении пермячек.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Снег чистят редко и мало.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Без помощи мужчин пройти хрупким женщинам невозможно.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Для того, чтобы пройти по улицам нужно обладать навыком эквилибриста.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кататься по льду - это весело.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пермский дрифт.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Обычная прогулка превращается в настоящий квест.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Предусмотрительные пермяки переобулись в шипованную резину.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Люди помогают друг другу перейти дорогу.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такие препятствия поджидают пермяков на каждом углу.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В такую погоду особенно тяжело приходится пожилым людям

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Люди с трудом добираются до дома.

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

-Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Льду на дороге радуются только дети, они могут вдоволь накататься.

ИСТОЧНИК KP.RU

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