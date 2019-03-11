«Время ожидания приема врача - 4 часа». Из-за гололеда в пермских травмпунктах - гигантские очереди

- Такого мы давно не видели, всю неделю - огромные очереди из пациентов, которые упали на улице и что-нибудь себе сломали или ушибли, - рассказывают в травмпункте Индустриального района Перми. - В основном у людей сотрясение мозга, переломы рук и ног. Народу очень много, кого-то привозят на «скорой», кто-то сам добирается.

При этом разницы, как вас доставят в больницу, нет никакой. В любом случае будете ждать приема у врача в порядке общей очереди. В среднем, говорят травматологи, время ожидания – от 3 до 4 часов.

- Мы обязаны оказать первую помощь всем без исключения, в том числе – детям любого возраста, - сообщают в травмпунктах. – После этого пациент направляется для дальнейшего лечения по месту жительства или в специализированное лечебное учреждение.

Как рассказали на Пермской станции скорой медицинской помощи, только за прошлую неделю к ним поступило почти около двухсот вызовов на уличные травмы.

- Только 7 марта, когда после оттепели снова вернулся мороз, и город стал очень скользким, к нам поступил 51 вызов от людей, упавших на тротуаре, - сообщили в «скорой». – 8 марта было 45 вызовов, 9-го – 38.

Даже в воскресенье и в понедельник, когда вроде было стало не так скользко, пациентов было очень много.

Травмы, говорят врачи, типичные для падений: ушибы, переломы конечностей, черепно-мозговые травмы, у пожилых людей – переломы шейки бедра.

Советы, как удержаться на ногах:

1.Внимательно смотрите, куда наступаете, не ходите по улицам, глядя в телефон

2. Не бегайте за общественным транспортом и не делайте резких движений

3.Если есть возможность, чаще пользуйтесь услугами такси.

4.Пожилым людям в эти дни можно погулять, просто стоя на крыльце или у подъезда – для них падения могут иметь очень опасные последствия!

5.А пока сидите дома, не забывайте воздействовать на управляющие компании и коммунальные службы звонками и обращениями с требованиями привести тротуары в порядок.

ТРАВМПУНКТЫ ПЕРМИ

Индустриальный район

Улица Братьев Игнатовых, 3, телефон 221-82-22

Свердловский район

Ул. Куйбышева, 111, телефон 281-39-10

Мотовилихинский район

Улица КИМ, 2, телефон 260-25-15

Ленинский район

Улица Циолковского, 4 Б, телефон 260-47-47

Дзержинский район

Шоссе Космонавтов, 108, телефон 238-07-67

Кировский район

Улица Липатова, 19, телефон 282-76-02

Орджоникидзевский район

Улица Писарева, 56, телефон 215-36-06

ВАЖНО

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ

Самое главное, что голеностопные мышцы и связки зимой страдают очень часто – не только из-за случайных травм в гололед, но так же «благодаря» зимним развлечениям – лыжам и конькам. Но если позаботиться об укреплении этих мышц, то можно избежать многих падений, вывихов и их болезненных последствий.

Совет №1 – В автобусе или в метро, когда едете стоя, не надо постоянно держаться за поручни. Старайтесь удерживать равновесие за счет голеностопных мышц.

Совет №2 – Когда стоите в очереди, едете в метро или автобусе, просто минутка свободная выдалась – выполните элементарное упражнение: встаньте на носочки – и снова вернитесь в положение «на полную стопу», на носки– на полную стопу, на носки – на стопу. И так раз 10 по 10 раз в день. Эти несложные «экзерсисы» очень быстро становится хорошей привычкой, укрепляющей голеностоп.

Совет №3 - Еще одно очень хорошее упражнение для голеностопных мышц, не требующее ни тренажеров, ни специального реквизита – прыжки по ступенькам. Ноги ставите вместе и прыгаете сначала вверх по ступенечкам – одна-вторая-третья, потом спиною – вниз. Только обязательно держитесь за перила!».

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