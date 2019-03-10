За три дня пермяки из-за травм от гололеда вызывали «скорую» 134 раза

В эти выходные пермяки жалуются на неочищенные от снега и льда тротуары и дороги. За праздники десятки человек получили травмы из-за падений на улицах. В пресс-службе станции «скорой помощи» рассказали про статистику травм из-за гололеда.

- 5 марта зарегистрировано 10 случаев вызовов на уличные травмы

- 6 марта – 8 случаев

- 7 марта – 51 вызов

- 8 марта – 45 вызовов

- 9 марта – 38 вызовов

- Травмы типичны для падений: ушибы, переломы конечностей, подозрения на ЧМТ, есть случаи переломов шейки бедра у пожилых людей, - сообщили в пресс-службе станции «скорой помощи».

Медики советуют минимизировать риски получения травм. Помните, что надо внимательно смотреть на дорогу, по которой идете, не делать резких движений, не бежать.

- Пожилым людям в эти дни можно погулять просто стоя на крыльце или у подъезда – для них падения могут иметь очень опасные последствия! – добавили медики. - Если есть возможность, чаще пользуйтесь услугами такси.

В администрации Перми сообщили, что улицы должны привести в порядок в течение 2 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ :

«Пермь покрылась льдом». Горожане с трудом передвигаются по городу (подробнее)

«Хруст костей по всей Перми». Пермяки жалуются на страшный гололед (подробнее)