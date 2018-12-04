Подросток, устроивший резню в пермской школе, извинился перед родителями пострадавших детей

В Перми продолжается судебный процесс по делу о резне в пермской школе №127, которую устроили в середине января этого года выпускник и учащийся этой школы - Леонид Б. и Алексей Б. (имена изменены).

На скамье подсудимых в Мотовилихинском суде сейчас - Леонид Б., второй подросток признан невменяемым и помещен в медицинское спецучреждение.

В суде уже заслушали пострадавших - родителей учеников и учительницу Наталью Шагулину. Теперь настала очередь стороны защиты обвиняемого, которая должна привести доводы о том, что вина подсудимого не такая тяжкая, как утверждает обвинение. Выслушать эти аргументы пришли много пап и мам пострадавших учеников.

Суд по-прежнему проходит в закрытом режиме. Но перед судебным заседанием адвокат Леонида Б. Степан Овчинников рассказал, что его подзащитному представится возможность принести извинения потерпевшим.

- Он ей воспользовался, - рассказал отец одного из учеников, - Он сказал, что сожалеет о содеянном. Он также признал себя виновным в покушении на убийство, пусть и не 30 человек, в чем его обвиняют, но это дела не меняет. Но мы хотели выслушать его слова о том, как они решились на такое, что ими двигало. К сожалению, подросток воспользовался конституционным правом и не стал отвечать на наши вопросы. А их у нас немало. Например, сегодня в суде прозвучало, что обвиняемого, если я правильно понял, буквально 3 января, то есть буквально за 12 дней до нападения на школу, выпустили из психиатрического заведения. Мы будем и дальше внимательно слушать объяснения и доводы защиты обвиняемого.

Как объяснил пермский адвокат Степан Овчинников, позиция Леонида Б. остаётся неизменной.

- Он полностью признает разбойное нападение на охранника, частично - обвинения в покушении на жизнь 30 человек, но отрицает свою вину в поджоге школы, - сказал он.

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