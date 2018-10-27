Один из подростков, устроивших резню в пермской школе №127, частично признал свою вину

СЕГОДНЯ 09:03 2018-10-27T09:03:57+03:00

Он полностью согласился с обвинением в поджоге школы

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В Перми, в Мотовилихинском районном суде, начались слушания за закрытыми дверями по делу о резне в 127-й школе, которую устроили два подростка в январе этого года.

Одного из них признали невменяемым, другой сейчас, сидя на скамье подсудимых, выслушивает показания свидетелей и потерпевших.

Бывшего выпускника этой школы, Леонида Б. (имя изменено) обвиняют сразу по трем уголовным статьям: в покушении на убийство 30 человек, в поджоге школы и в разбойном нападении на охранника. В зале суда он и его отец сидят в масках, скрывающих их лица.

Как сообщил отец одной из школьниц, выступавший в суде, ни обвиняемый, ни его родители до сих пор не принесли им и их детям своих извинений.

- Незаметно, чтобы подсудимый раскаиваются в содеянном, - говорит он.

Однако защитник Леонида Б., сообщил, что тот частично признал свою вину, что свидетельствует о его раскаянии.

- Мой подзащитный признает факт поджога школы, обвинений в нападении на охранника школы не признает, покушение на убийство признает частично, - сообщил адвокат Степан Овчинников.

Адвокат также заверяет, что в конце судебного процесса подросток принесет свои извинения.

- Когда подсудимому будет предоставлено последнее слово, то все это будет сделано, - пообещал Степан Овчинников.

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