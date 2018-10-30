В Перми не отменили приговор 64-летнему ветерану, осужденному за выросший в огороде мак

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-30T08:01:01+03:00

Ранее его приговорили к 1 году условно, но он подал апелляцию, утверждая, что невиновен

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Краевой суд Пермского края фактически поставил точку в нашумевшем деле 64-летнего ветерана из села Мокино, рставив приговор районного суда в силе. В сентябре этого года Игоря Трошева приговорили к одному году условно - по статье о культивировании наркосодержащих растений – кустов мака.

«Был ветераном, стал наркобароном!»

Этим летом на огородик сельского истопника, расположенного неподалеку от многоквартирного дома, где тот проживает с женой, нагрянули с обыском полицейские.

На стене в доме Трошевых висят благодарственные письма.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Такие огородики в свое время выделял колхоз жильцам многоэтажки. Огород Трошевых выделяется среди прочих – посадки на нем сторожат два цепных пса, вход запирается стальной дверью с крепким засовом. Только засов почему-то закрывается изнутри, а не снаружи.

За этой калиткой на огороде Трошевых и вырос мак.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Полицейские решили провести обыск, получив «сигнал» от жителей села. И обыск дал результаты: на одной из грядок сотрудники полиции увидели ухоженные цветы мака, которые росли вперемешку с луком и клубникой. Сфотографировав эту маковую плантацию, они стали пересчитывать и складывать в коробки растения. Всего насчитали 467 маковых кустов.

Пес Мухтар бдительно сторожит посадки.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Районные следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном культивировании наркосодержащих растений. Максимальное наказание, предусмотренное по ней, - до 3 лет лишения свободы.

19 сентября суд Пермского района приговорил Игоря Трошева к 1 году условно с испытательным сроком в 12 месяцев. Хотя прокурор просил для него 3 года условно с испытательным сроком в 3 года.

Услышав приговор, ветеран труда Игорь Трошев, который всю жизнь проработал в колхозе, расплакался.

- Ну вот, был ветераном, а стал наркобароном! - горько шутил он.

У четы Трошевых трое детей, 13 внуков и правнучка Амелина. Фото: семейный архив.

Чуть позже адвокат Игоря Трошева подал апелляцию в краевую инстанцию на это судебное решение.

«Пенсионера нужно освободить!»

На сайте краевой прокуратуры появилось короткое сообщение об этом приговоре. И неожиданно дело получило немалый резонанс.

За Игоря Трошева вступился депутат Госдумы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов, почему-то решив, что ветерана труда отправили за решетку. «Пенсионер должен быть освобожден, а следователи — выгнаны с позором!» - заявил он представителям прессы.

В пресс-службе краевой прокуратуры настаивали на том, что приговор за культивирование мака был вынесен обоснованно, что 467 маковых кустов росли не сами по себе, а за ними кто-то ухаживал. То есть – культивировал. За что и полагается статья.

Затем депутата Госдумы Михаила Емельянова поддержал еще один федеральный парламентарий – бывший мэр Перми Игорь Сапко. Он приехал в гости к Игорю Трошеву – и не один. В пригородное село Мокино пожаловали также представители центрального телеканала. И уговорили ветерана, а также двух его соседок ехать в Москву, чтобы выступить в телешоу «Пусть говорят!»

Игорь Сапко лично приехал в гости к Игорю Трошеву.

После всех этих событий Прокуратура Прикамья предложила отменить приговор 64-летнему ветерану, которого осудили за выросший в огороде мак, и отправить дело на новое судебное рассмотрение.

- Прокуратура Пермского края, изучив приговор, пришла к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения, - сообщили в краевом надзорном ведомстве. - В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания. Заместителем прокурора Пермского края в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда внесено апелляционное представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

Это предложение не было удовлетворено в краевом суде. Апелляционная коллегия по уголовным делам краевого суда вынесла вердикт: оставить приговор районного суда в силе.

- Мы будем обжаловать это решение, подадим кассационную жалобу в президиум краевого суда, - заявил адвокат Трошева Егор Михайлов.

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