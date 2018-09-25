Пермский омбудсмен о ветеране труда, осужденном за выросший на огороде мак: «Он стал жертвой родных»
В деле 64-летнего ветерана труда Игоря Трошева, осужденного за выросший в огороде мак, появился новый поворот.
Напомним, в июле этого года в частный дом пенсионера пришли полицейские с понятыми. Они указали Игорю Трошеву на кусты, выросшие на его огороде. Как оказалось, это был мак - целых 467 кустов, и в отношении ветерана труда возбудили уголовное дело. Сам Игорь Трошев утверждает: он думал, что это просто сорняки. Несколько недель назад его осудили и приговорили к 1 году лишения свободы условно.
«Стал жертвой родных»
На защиту ветерана встали депутаты Госдумы. А уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков заявил порталу «ВКурсе.ру», что пенсионер попал в эту непростую ситуацию по вине родственников.
- Человека очень жалко, - цитирует портал омбудсмена. - Он стал жертвой обстоятельств. Он, по сути, выступил своеобразным заложником и жертвой своих родных, которые попросили его о том, чтобы он начал эти кусты мака на своем участке выращивать. Ведь это не случайные 10-12 кустов, занесенных самопосевом, и не декоративный мак.
Также Павел Миков заметил, что по данной статье УК РФ Игорь Трошев мог бы получить более суровое наказание.
- Суд принял во внимание определенные обстоятельства, в том числе возраст, и наказал той мерой, которая называется «ниже низшего», - добавил омбудсмен.
«Сын - пьяница, а не наркоман»
Сам ветеран труда сейчас находится на съемках программы «Пусть говорят». А наши корреспонденты отправились в деревню Мокино, где проживает Игорь Трошев, и пообщались с его женой. Тамара Ивановна не согласна с мнением Павла Микова о том, что ее супруга подставили родственники.
- Может наш сын Виктор и пьяница, но точно не наркоман, - заявила женщина. - А с другим сыном, его зовут Семен, мы вообще не общаемся, не знаем, где он находится.
Соседи Виктора по общежитию также считают: мужчина часто выпивает, но к наркотикам отношения не имеет.
Общежитие - это одноэтажное старенькое здание, бывшая школа. Она поделена на несколько комнаток, одну из которых снимал и Виктор.
- Он достал своими пьянками, мы пожаловались владельцу комнаты, и тот Виктора выселил, - говорят соседи. - Где он сейчас - не знаем. Две недели его не видели.
Адвокат Игоря Трошева тоже уверен: в семье нет наркозависимых.
«У нас тут везде мак»
Корреспонденты «КП» поговорили с местными жителями в деревне. Как выяснилось, у многих мак постоянно вырастет на огороде.
- То ли птицы семена заносят, то ли кто-то подсаживает, - сетует местная жительница Любовь. - Я полоть уж устала. Иногда по 10 кустов вырастает. Странно это.
Другие тоже жалуются: нет-нет, да и увидят среди грядок с морковкой или капустой кустики мака.
Сейчас адвокат Игоря Трошева подал апелляцию в краевой суд - хочет оспорить приговор.
- У нас есть несколько версий, как мак попал в огород, но главное - он его не сажал и не выращивал на продажу, - говорит адвокат Егор Михайлов.
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