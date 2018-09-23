Бывший мэр Перми Игорь Сапко посетил пенсионера, которого осудили за выросший на огороде мак

СЕГОДНЯ 07:28 2018-09-23T07:28:29+03:00

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Депутат Государственной Думы, бывший мэр Перми Игорь Сапко специально прилетел в Пермь, чтобы встретиться с пенсионером Игорем Трошевым, которого осудили на один год условно за выросший на его огороде мак. По словам депутата, он посетил деревню Мокино, пообщался с Игорем Яковлевичем и его семьей. Кроме того, депутат связался с адвокатом, который представляет интересы пожилого мужчины.

- В ближайшие время будет получен протокол судебного заседания, проект апелляционной жалобы уже подготовлен, - написал на своей страничке в Facebook Игорь Сапко. - Удалось переговорить с главой сельского поселения. Со своей стороны направлю письмо в Генпрокуратуру РФ. Договорились координировать наши действия и работать вместе.

Также он добавил, что к ним уже обратилось много журналистов, но он считает, что с погоне за «жареными» фактами не должна исчезнуть суть проблемы и реальная помощь.

Напомним, что 64-летнего ветерана труда из поселка Мокино в Пермском крае на днях приговорили к 1 году условно за то, что на его огороде вырос мак. Выслушав решение суда, Игорь Трошев расплакался прямо в зале суда. А теперь невесело шутит: «Меня сейчас в селе не иначе, как наркобарон зовут. Ну вот, был ветераном труда, а стал осужденным».