Прокуратура Прикамья предложила отменить приговор 64-летнему ветерану, которого осудили за выросший в огороде мак

СЕГОДНЯ 11:48 2018-09-27T12:10:25+03:00

Ранее его приговорили к 1 году условно

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Напомним: в июле этого года на огород 64-летнего жителя поселка Мокино в Пермском районе нагрянули с обыском полицейские.

На 6 сотках участка, который расположен неподалеку от многоквартирного дома, где Игорь Трошев проживает с женой-инвалидом, нагрянули с обыском полицейские. Они изъяли с грядок 467 кустов мака, который сложили в коробки и увезли на экспертизу.

А на 64-летнего ветерана труда завели уголовное дело о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества.

19 сентября суд Пермского района приговорил Игоря Трошева к 1 году условно с испытательным сроком в 12 месяцев.

Ветеран расплакался после этого приговора. На суде он заявлял, что не знает, откуда на его огороде вырос этот мак.

С адвокатом Егором Михайловым они подали апелляционную жалобу в краевую судебную инстанцию.

Дело прикамского ветерана, осужденного за выросший на огороде мак, получило немалый резонанс. В его защиту выступили два депутата Госдумы - элдэпээровец из Ростова Михаил Емельянов и депутат от Пермского края Игорь Сапко, который лично приезжал в пенсионеру в поселок Мокино.

Игоря Трошева, а также двух его соседок по дому, пригласили в Москву на центральное телевидение, где они 26 сентября выступили на передаче «Пусть говорят». Там пенсионер показывал свой значок ветерана труда и снова говорил о том, что к посадкам мака не имеет никакого отношения.

В прокуратуре районной прокуратуры настаивали на том, что приговор Игорю Трошеву вынесен обоснованно. Однако краевая прокуратура дала иную оценку судебному решению и предложила пересмотреть дело.

- Прокуратура Пермского края, изучив приговор, пришла к выводу, что по делу допущены процессуальные нарушения, которые являются основанием для отмены судебного решения, - сообщили в краевом надзорном ведомстве. - В частности, суд не дал оценку общественной опасности преступления и его возможным последствиям. Назначая наказание Трошеву, не рассмотрел вопрос о возможности изменения категории преступления, освобождения его от наказания.

Заместителем прокурора Пермского края в судебную коллегию по уголовным делам Пермского краевого суда внесено апелляционное представление, в котором предлагается направить уголовное дело на новое судебное рассмотрение.

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