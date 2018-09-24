Ветеран труда из Прикамья, которого осудили за то, что вырастил в огороде мак, уехал на шоу «Пусть говорят»

СЕГОДНЯ 16:06 2018-09-24T17:10:55+03:00

Жена ветерана не поехала в Москву на телевидение - осталась караулить дом, огород и водиться с правнучкой. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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История про пермского ветерана, которого судили за выросший в огороде мак, набирает обороты.

Напомним: Игоря Трошева, 64-летнего жителя поселка Мокино Пермского района, районный суд приговорил к 1 году лишения свободы условно. А прокурор просил для него - три года условно.

- Теперь к моему званию ветерана труда добавилось еще два – наркобарон и судимый, - невесело улыбается он.

В доме ветерана висят благодарственные письма в рамочках.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Игорь Яковлевич детства работал - на ферме скотником, оператором котельной. Выйдя на пенсию, продолжает трудиться истопником в поселковой кочегарке.

Живут они вдвоем с женой-инвалидом. На жизнь пенсий и заработка, как говорит ветеран, хватает. Огородом, по его словам, он занимался в свободную минутку, если где и росли сорняки, не убирал их, времени не хватало. Этот огородик в 6 соток расположен рядом с их двухэтажным многоквартирным домом. И у других жильцов дома есть такие же – в свое время землю рядом с жильем давали работникам колхоза.

"Посмотрите, ну разве так живут наркобароны?" - говорит Тамара Ивановна.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как полицейские огород пенсионера пропололи

Напомним: в июле этого года на огород ветерана Игоря Трошева пришли полицейские. Явились они с понятыми.

- Нам поступил сигнал, что вы выращиваете на огороде мак, - сказали они.

Стали ходить по огороду, фотографировать кусты мака, рвать их и складывать в коробки. Всего, как указали в протоколе, изъяли 467 кустов мака. А потом на Игоря Трошева завели уголовное дело – по статье о незаконном культивировании растений, содержащих наркотические вещества, в особо крупном размере.

На суде ветеран разводил руками: «Да зачем мне их было культивировать? Я их не пропалывал, не поливал. Не знаю, откуда взялся этот мак. Я эти кустики сорняками считал».

- Этой весной мы завезли на огород плодородную землю, чтобы удобрить грядки, может в этот чернозем кто-то и подсыпал семена мака? - говорит жена ветерана Тамара Ивановна. – Я посадила чеснок, лук, морковку, а вместе с ними взошли и цветы. За посадками муж ухаживал - я стала инвалидом после того, как меня пьяный мотоциклист сбил, и не могу делать тяжелую работу. К сожалению, телефон, по которому мы заказывали землю, не сохранился, и где искать хозяина, мы не знаем. Я у мужа спрашивала, мол, что это у нас за цветы вросли? А он мне: сами появились, да пусть растут, красиво!

"Я и не знала, что тут растет, какие сорняки!" - говорит Тамара Ивановна.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Посмотрите, как живут наркобароны!»

Мнения соседей-односельчан по поводу истории Игоря Яковлевича разделились.

- Сами посудите, если на огороде выращивают лишь овощи, зачем тогда его обносить глухим забором и держать внутри двух здоровенных злобных цепных псов? – задается вопросом один из соседей по участку.

Калитка в огород сделана из металла.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Да что вы, какие они злобные, наши собаки! – машет руками Тамара Ивановна, - Мухтара хоть и держим на цепи, он добрый. Вулкана днем запираем в сарае, он, действительно, может наброситься и порвать.

Собака Мухтар сидит на цепи и охраняет огород.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Не верю, чтобы Игорь мог сделать что-то нехорошее, - говорит соседка по дому Роза Алексеевна. - Он добрый, недавно мне починил замок в двери и батарею и денег не взял. А про мак люди у нас давно говорят, что его кто-то на огороды подсеивает. Смотришь, то тут, то там несколько кустиков вырастет.

У Трошевых трое детей, 13 внуков и правнучка Амелина. Фото: личный архив.

- Ну, вот сами посмотрите, как живут наркобароны! - показывает свою двухкомнатную квартиру Тамара Ивановна. – Видите, даже полы не крашены и ковры на них - не персидские. Холодильник вот в кредит купили. Да, детям деньгами помогаем, у нас дочь и два сына, 13 внуков и правнучка. Зятю вот недавно приобрели «Ниву», но машина старенькая, у нее даже одной фары не хватает.

"Джип", который Трошевы купили зятю.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Для булочек такого количества мака – многовато»

Игорь Яковлевич не согласился с приговором суда и подал апелляцию в краевую инстанцию.

- Мы подали апелляцию в краевую инстанцию и собираемся доказать, что Игорь Яковлевич невиновен, - говорит адвокат ветерана Егор Михайлов. – У нас есть несколько версий, как мак попал в огород, но главное, что он его не сажал и не выращивал на продажу.

Тем временем, резонанс вокруг истории пермского ветерана дошел до федерального уровня.

В конце прошлой недели депутат Госудмы Михаил Емельянов в интервью агентству «Москва», заявил, что решение суда надо отменить, а следователя, который вел дело, с позором отстранить от работы.

Следом еще один депутат Госдумы, уже от Пермского края, Игорь Сапко съездил домой к пенсионеру. «Буду держать вопрос на контроле», - написал он на своей страничке в соцсети.

А в минувшие выходные Игоря Трошева пригласили на центральной телевидение выступить в передаче «Пусть говорят», и он уехал с дочерью и двумя соседками по дому в Москву.

- Доехали хорошо, нас устроили в гостинице, - сообщил он по телефону. – Но как вспомню, по какому поводу попал в столицу, не могу сдержать слез.

Трошевы познакомились, когда Тамара еще училась в школе. Фото: личный архив.

Однако в прокуратуре считают вынесенный приговор обоснованным.

- Всего с огорода Игоря Трошева было изъято 467 кустов мака, причем, за ним явно ухаживали, грядка с ним ровная, дорожки прополота от сорняков, - говорит старший помощник прокурора Пермского района Александр Пермяков, который поддерживал обвинение в суде. – Поэтому ему и вменили статью о культивировании запрещенных растений, а не сбыт – тогда наказание могло бы быть до 8 лет лишения свободы. Да он и сам на суде частично признал вину, сообщив, что мак они с женой выращивали, чтобы печь булочки с маком. Согласитесь, для выпечки хлебо-булочных изделий такого количества мака многовато. Следствием и на суде рассматривалась и версия о том, что мак кто-то мог подсеять, но она не нашла своего подтверждения.