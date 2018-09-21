64-летний ветеран из Прикамья, которого осудили за выросший в огороде мак: «Я не виновен и подал апелляцию на решение суда»

СЕГОДНЯ 16:08 2018-09-21T16:12:24+03:00

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Ветерана труда из поселка Мокино в Пермском крае на днях приговорили к 1 году условно за то, что на его огороде вырос мак.

Судья назначил ему наказание меньше, чем то, которое предлагала сторона обвинения. Прокурор просил для него 3 года условно с испытательным сроком в 3 года. Следователи обвинили Игоря Трошева по статье о культивировании содержащих наркотики растений в крупном размере.

Выслушав решение суда, Игорь Трошев расплакался прямо в зале суда. А теперь невесело шутит: «Меня сейчас в селе не иначе, как наркобарон зовут. Ну вот, был ветераном труда, а стал осужденным».

Он не считает себя виновным и решил доказать это в краевой инстанции.

- Мы подали жалобу на решение районного суда в краевой суд, - сообщил адвокат ветерана Егор Михайлов.

В краевой прокуратуре объяснили, на чем основывалась сторона обвинения.

- Полицейские изъяли ни много, ни мало 467 кустов мака, к тому же человека уже предупреждали о том, чтобы он сам удалил с огорода мак.

- Кустами этот мак назвать сложно, - объясняет адвокат. - Стебельки мака проросли в виде сорняков по всему огороду: сквозь кустики садовой клубники, между стеблей чеснока. У моего подзащитного, который живет вдвоем с женой-инвалидом и подрабатывает ремонтником теплосетей в поселке, просто не хватало времени прополоть огород. У нас несколько предположений, откуда мог появиться этот мак: на огород он мог попасть вместе с купленным грунтом, либо его кто-то специально засеял тайком от ветерана.

По словам Егора Михайлова, пенсионер прошел экспертизу у нарколога, и тот подтвердил, что наркотиков он не употребляет.

- Нет наркозависимых и среди его родных, - говорит адвокат. - О том, что кто-то о чем-то предупреждал ветерана и предлагал ему выполоть мак, нет ни одного упоминания в материалах следствия, не говорилось об этом и на суде.

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