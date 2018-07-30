Мама 14-летней девочки, умершей от голода в Краснокамске, не раскаивается в смерти дочери

30 Июль 12:00 2018-07-31T14:01:57+03:00

Женщина уверяла, что ее дочь сама отказывалась от еды Фото: Елена КОНОВА

Женщину направят на психиатрическую экспертизу, чтобы выяснить, вменяема ли она

Изменить размер текста: A A

- Знаете, бывают такие моральные садисты, которым доставляет удовольствие издеваться над людьми, - даже бывалые опера в шоке истории, которая случилась в Краснокамске. - Этой женщине просто нравилось мучить своего ребенка, она получала от этого удовольствие.

Трагедия случилась две недели назад. 14-летняя Полина (имя ребенка изменено), лучшая ученица в классе, умерла от истощения. Уже после ее смерти выяснилось, что с начала лета девочка не выходила из дома и ничего не ела.

Полина умирала полтора месяца

Учителя вспоминают, как девочка стремительно худела, а соседи рассказывают, что слышали, как Полина просила у мамы еду, а та орала на нее матом и отправляла ее спать. Ужасно, но никто не вмешался, не разобрался, что происходит, не вызвал хотя бы полицию или опеку.

Мать погибшей семиклассницы в разговоре с нами уверяла, что ее дочка сама отказалась от еды:

- Я никуда не обращалась за помощью, боялась, что дочь у меня заберут.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», потом еще одно - «Халатность». Следователи будут проверять, могли ли помочь Полине должностные лица.

В ситуацию вмешался даже губернатор Максим Решетников, который поручил проверить школу, где училась девочка, а также местную комиссию по делам несовершеннолетних.

Только через десять дней после смерти Полины ее маму задержали и взяли под стражу на два месяца, ей предъявили обвинение в «Убийстве с особой жестокостью». Дело передано в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления.

Если вина женщины будет доказана, ей грозит до 25 лет лишения свободы.

В этой истории – миллион вопросов. Например, почему мать не арестовали сразу после случившегося, но следователи сдержаны в комментариях.

- Сначала дело возбудили по факту случившегося - смерти несовершеннолетнего ребенка, - объяснили в ведомстве. - Потом стали разбираться, проводить допросы. Допросили мать, соседей, знакомых, школьных учителей. Провели осмотр в квартире, где жила девочка. Обстановка более чем скромная, мешки с каким-то мусором. Еды нет никакой. В итоге следствие пришло к убеждению, что есть признаки более тяжкого преступления.

Сейчас следователи ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, которая установит точную причину смерти ребенка.

- Несмотря на то, что мать придумывала своему ребенку диагнозы один страшнее другого, девочка не имела серьезных хронических заболеваний, - сообщил наш источник в следствии. - Пока официальная причина смерти – истощение.

Женщину направят на психиатрическую экспертизу, нужно выяснить, вменяема ли обвиняемая и не нуждается ли она в лечении.

- Даже за решеткой она не раскаивается и не считает себя виноватой в том, что заморила ребенка голодом, - продолжает источник. – Твердит только одно: дочь сама отказывалась от еды.

- Но почему девочка никому не жаловалась, что голодает?

- Судя по всему, мать сломила ее волю и убедила, что дочь серьезно больна.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Невидимая девочка. В Краснокамске лучшая ученица в классе полтора месяца умирала от голода, но никто этого не замечал

Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" (подробнее)

Мама 14-летней девочки, скончавшейся от голода в Краснокамске: «Я боялась, что дочь заберет опека, поэтому никуда не обращалась» (подробнее)

Мать 14-летней девочки, скончавшейся от истощения в Краснокамске, арестовали на два месяца (подробнее)