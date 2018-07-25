Школу, в которой училась 14-летняя девочка, скончавшаяся от голода, проверят по поручению губернатора Прикамья

25 Июль 10:32 2018-07-25T10:40:17+03:00

Полина была лучшей ученицей в классе. Фото из соцсетей

Проверка пройдет и в Комиссии по делам несовершеннолетних в Краснокамске

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Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил проверить школу и КДН Краснокамска после трагедии, которая произошла на прошлой неделе.

Напомним, от голода скончалась 14-летняя Полина (имя девочки изменено), лучшая ученица в классе. Знакомые и соседи семьи рассказывают, что семиклассница жила в ужасных условиях: по их словам, мать Оксана кричала на ребенка матом, наказывала, если девочка приносила домой четверку. Сама женщина нигде не работала, долг за коммуналку у семьи перевалил за 100 тысяч рублей. В конце мая Полина пропала, соседи перестали ее видеть. А в середине июля девочка умерла от истощения. Мама Полины утверждает, что девочка сама стала отказываться от еды. Женщина говорит, что никуда не обращалась, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям «халатность» и «причинение смерти по неосторожности».

Губернатор Пермского края Максим Решетников поручил проверить школу, где училась девочка, а также КДН.

- Глава региона отметил, что делать выводы о случившемся пока рано, «необходимо дождаться результатов расследования Следственного комитета и привлечь к ответственности всех виновных», - сообщили в пресс-службе губернатора. - Максим Решетников дал поручение профильному зампреду Правительства Татьяне Абдуллиной организовать детальную проверку КДН Краснокамского района и всех субъектов профилактики, органов опеки. Особое внимание уделить школе.

- Очевидно, решения, которые мы приняли по работе с детьми, оказавшимися в сложных жизненных ситуациях, надо внедрять как можно быстрее, - подытожил губернатор.

Напомним, что после резни в пермской школе № 127 губернатор Максим Решетников дал поручение разработать и внедрить модель психологической помощи подросткам и их семьям. Предполагается, что специалисты в школах и КДН будут получать всю информацию о ребенке, что позволит на ранних стадиях выявлять детей из группы риска и вовремя принимать меры.

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