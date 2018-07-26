Мать 14-летней девочки, скончавшейся от истощения в Краснокамске, арестовали на два месяца

26 Июль 16:01 2018-07-26T16:55:15+03:00

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В Краснокамском суде избрали меру пресечения для 37-летней Оксаны Т., чья 14-летняя дочь скончалась от голода.

Напомним, в Краснокамске умерла 14-летняя Полина (имя девочки изменено). Знакомые и соседи семьи рассказали, что семиклассница жила в ужасных условиях: мать кричала на ребенка матом, наказывала, если девочка приносила домой четверку. Сама женщина нигде не работала, долг за коммуналку у семьи перевалил за 100 тысяч рублей. В конце мая Полина пропала, соседи перестали ее видеть. А в середине июля девочка умерла от истощения. Мама Полины утверждает, что девочка сама стала отказываться от еды. Женщина говорит, что никуда не обращалась, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки.

Суд избрал в отношении Оксаны Т., которую обвиняют по статье 105 ч.2, в убийстве лица, находящегося в беспомощном положении, меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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