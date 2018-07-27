В квартире арестованной жительницы Краснокамска, чья 14-летняя дочь скончалась от истощения, осталась кошка

27 Июль 09:37 2018-07-30T07:38:17+03:00

В следственном комитете сообщили, что они «с этим разберутся»

Изменить размер текста: A A

26 июля Краснокамский городской суд арестовал на два месяца мать 14-летней девочки, которая скончалась от голода. Оксане Т. предъявили обвинение по статье «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью» и увезли в СИЗО. В ближайшие месяцы, возможно, годы она точно не появится в квартире. А ведь там осталась кошка.

Днем 25 июля женщина пришла в диспетчерскую, расположенную в ее доме.

- Меня задерживают, надо кошку пристроить, - сказала Оксана.

- У нас уже в диспетчерской живет кот, мы не можем взять ещё и вашу кошку, - сказала оператор. - Запишите два адреса зоомагазина, может вам там помогут.

Оксана записала адреса и ушла. Времени на то, чтобы ездить по зоомагазинам, у нее не было.

- Если бы я знала, я бы на дачу не уезжала, - говорит женщина, которая работает уборщицей в доме. - Неужели теперь кошка от голода умрет, раз ее хозяйку арестовали? Животное же не виновато в произошедшем! Даже не знаю, что делать. Если бы кошку из квартиры выпустили, я бы ее взяла на передержку, пока не найду нормальных хозяев.

Мы позвонили в следственный комитет Краснокамска и узнали, могут ли кошку выпустить из квартиры.

- Мы сами разберемся, - ответили нам. - Мы про это животное все знаем.

Судьба кошки остается неизвестной.

Напомним, 37-летнюю Оксану Т. задержали 25 июля по подозрению в убийстве своей 14-летней дочери Полины (имя изменено). Полтора месяца девочка умирала от голода. Несмотря на то, что Полина была лучшей ученицей в классе, никто не проверял, в каких условиях живет ребенок. Знакомые семьи рассказывают, что мать орала на девочку матом, покупала в магазине максимум «три картофелины и два яйца» и наказывала дочку за четверки в школе. А в конце мая Полину перестали видеть на улице. В середине июля девочка скончалась. Сама Оксана рассказала нам, что Полина стала отказываться от еды, а женщина никуда не обращалась, потому что боялась, что ребенка заберут органы опеки.

Оксану Т. увезли в СИЗОФото: Елена КОНОВА

- На оперативном совещании следователи отчитались о последних результатах предварительного следствия, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - В настоящее время следователями проведено более 100 допросов, три осмотра места происшествия с использованием высокотехнологичной криминалистической техники, изъята вся необходимая документация, назначен ряд судебных экспертиз. Уголовные дела для дальнейшего расследования переданы в первый отдел по расследованию особо важных дел.

Губернатор Пермского края уже поручил проверить школу, где училась Полина, а также КДН и органы опеки Краснокамска. Дело о смерти школьницы взяли на личный контроль в СК РФ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Невидимая девочка. В Краснокамске лучшая ученица в классе полтора месяца умирала от голода, но никто этого не замечал

Знакомые знали, что девочка живет в ужасных условиях, но не шли в полицию, потому что "потом затаскают" (подробнее)