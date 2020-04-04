Коронавирус в Перми, последние новости на 5 апреля 2020 года: все, что известно о ситуации на эту минуту

За минувшие сутки, 4 апреля, список заболевших коронавирусом в Пермском крае увеличился на одного человека. Теперь диагноз коронавирус официально подтвержден у 21 жителя Перми и Пермского края. Увы, два человека из этого списка скончались.

Оба летальных исхода произошли 31 марта. Ушли из жизни 48-летний мужчина, имеющий онкологическое заболевание, и 36-летняя пермская журналистка Анастасия Петрова.

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В итоге статистика по ситуации с коронавирусом в Перми на 5 апреля 2020 года выглядит так: по информации оперштаба по борьбе с коронавирусом общее число заболевших увеличилось до 21, на лечении находятся 16 человек, трое выздоровели и выписались из больницы домой, двое скончались.

На домашней самоизоляции сейчас находятся 3079 человека. Всего в специализированных медучреждениях проходят лечение 32 человека (16 человек с коронавирусом, а также 16 пациентов с признаками ОРВИ

У них нет симптомов ОРВИ, у всех взят мазок на коронавирус, эти пермяки находится под наблюдением врачей. Причина уменьшения этой цифры в том, что 14-дневный карантин у людей заканчивается и, если за это время болезнь не проявила себя, их сняли с наблюдения.

Напомним, со 2 апреля в Пермском крае действует режим полной самоизоляции. Но появились и добрые новости: с 6 апреля пермские школьники, заскучавшие на длительных каникулах, начнут учиться дистанционно.

Подробнее о новой форме обучения можно будет узнать на родительских собраниях, которые пройдут с 6 по 8 апреля в режиме онлайн. Расписание можно узнать на сайте школы, где учится ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU