2020-04-05T15:47:35+03:00
Происшествия

Стали известны результаты тестов на коронавирус, взятые в пермском суворовском училище

Преподаватель, у которого были подозрения на COVID-19, находится в больнице
Лилия Абибулаева
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Учащиеся 11 класса, где работал заболевший, находятся на карантине.Учащиеся 11 класса, где работал заболевший, находятся на карантине.
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В четверг, 2 апреля, стало известно, что у одного из воспитателей пермского суворовского училища диагностированы признаки коронавируса. Мужчина самоизолировался и находился дома. Сейчас он находится в больнице и уже идет на поправку.

С 27 марта он училище не посещал и с учащимися не контактировал. Однако анализы у всех учеников и воспитателей заведения взяли.

В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что все 128 тестов на коронавирус отрицательны. Ни у учеников, ни у сотрудников училища наличие коронавируса не обнаружено. Повторные пробы отправлены в Москву.

Учащиеся 11 класса, где работал заболевший, находятся на карантине. Остальные курсанты продолжают обучение, но не разные классы не пересекаются во время учебного процесса. Ребят два раза в день проверяют медики.

- Учебный процесс в училище спланирован так, чтобы исключить пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. В училище в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств, - добавили в пресс-службе ЦВО.

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ИСТОЧНИК KP.RU

ИСТОЧНИК KP.RU

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