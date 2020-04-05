Стали известны результаты тестов на коронавирус, взятые в пермском суворовском училище

В четверг, 2 апреля, стало известно, что у одного из воспитателей пермского суворовского училища диагностированы признаки коронавируса. Мужчина самоизолировался и находился дома. Сейчас он находится в больнице и уже идет на поправку.

С 27 марта он училище не посещал и с учащимися не контактировал. Однако анализы у всех учеников и воспитателей заведения взяли.

В воскресенье, 5 апреля, стало известно, что все 128 тестов на коронавирус отрицательны. Ни у учеников, ни у сотрудников училища наличие коронавируса не обнаружено. Повторные пробы отправлены в Москву.

Учащиеся 11 класса, где работал заболевший, находятся на карантине. Остальные курсанты продолжают обучение, но не разные классы не пересекаются во время учебного процесса. Ребят два раза в день проверяют медики.

- Учебный процесс в училище спланирован так, чтобы исключить пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. В училище в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств, - добавили в пресс-службе ЦВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса

Это первые пермяки, у которых обнаружили вирус (Подробнее...)

«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (Подробнее...)

«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса

Глава Прикамья резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой.[аудио] (Подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU