Воспитателя Пермского суворовского училища госпитализировали с подозрением на коронавирус
2 апреля у одного из воспитателей Пермского суворовского военного училища диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. Взятые у мужчины пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.
- С 27 марта воспитатель не посещал училище и контактов с другими воспитателями или воспитанниками не имел. До 27 марта весь личный состав и всех воспитанников ежедневно и по несколько раз в день осматривали медики. Признаков наличия инфекции ни у кого не выявлено. У близких родственников воспитателя тестирование на заболевание коронавирусом дало отрицательные результаты. В настоящее время воспитатель изолирован в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
В пресс-службе добавили, что круг лиц, с которыми контактировал воспитатель до 27 марта, определен.
- Они находятся под постоянным наблюдением медиков. Со всеми проведено тестирование. По результатам проведения всеобщего диагностирования ни у кого из воспитанников и преподавателей признаков заболевания также не выявлено, - говорится в сообщении ЦВО.
Занятия в училище не отменили, а медики продолжают ежедневно проводить диагностические мероприятия со всеми воспитателями и суворовцами.
- Учебный процесс в училище спланирован так, чтобы исключить пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. В училище в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств, - добавили в пресс-службе ЦВО.
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ИСТОЧНИК KP.RU