Воспитателя Пермского суворовского училища госпитализировали с подозрением на коронавирус

2 апреля у одного из воспитателей Пермского суворовского военного училища диагностированы признаки возможного заражения коронавирусной инфекцией. Взятые у мужчины пробы направлены в Москву для перепроверки и подтверждения.

- С 27 марта воспитатель не посещал училище и контактов с другими воспитателями или воспитанниками не имел. До 27 марта весь личный состав и всех воспитанников ежедневно и по несколько раз в день осматривали медики. Признаков наличия инфекции ни у кого не выявлено. У близких родственников воспитателя тестирование на заболевание коронавирусом дало отрицательные результаты. В настоящее время воспитатель изолирован в медицинском учреждении, - сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

В пресс-службе добавили, что круг лиц, с которыми контактировал воспитатель до 27 марта, определен.

- Они находятся под постоянным наблюдением медиков. Со всеми проведено тестирование. По результатам проведения всеобщего диагностирования ни у кого из воспитанников и преподавателей признаков заболевания также не выявлено, - говорится в сообщении ЦВО.

Занятия в училище не отменили, а медики продолжают ежедневно проводить диагностические мероприятия со всеми воспитателями и суворовцами.

- Учебный процесс в училище спланирован так, чтобы исключить пересечение разных классов и контакты учащихся между собой. В училище в течение последних трех недель на постоянной основе проводятся мероприятия по дезинфекции всех без исключения помещений и материальных средств, - добавили в пресс-службе ЦВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Эпидемиологи рассказали, когда в Перми ожидается пик коронавируса

Три главных вопроса о коронавирусе в Перми (подробнее…)

Из пермской больницы выписали двух пациентов, вылечившихся от коронавируса

Это первые пермяки, у которых обнаружили вирус (Подробнее...)

«Ему было 48». В Перми официально зарегистрирована первая смерть от коронавируса

В краевой инфекционной больнице в Прикамье лежат еще 12 человек с положительным тестом на COVID-19 [аудио] (Подробнее...)

«Я верю, что это просто ОРВИ». Пермская журналистка, которую лечили от пневмонии, умерла от коронавируса

Глава Прикамья резко осудил тех, кто попытался скрыть реальную причину смерти Насти Петровой.[аудио] (Подробнее...)