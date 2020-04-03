Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу в период самоизоляции

С наступлением всеобщей самоизоляции в Пермском крае у жителей возникло много вопросов. Например, как быть с пожилыми людьми, за которыми ухаживают родственники, но родные живут в другом районе. Как им передвигаться по городу? Как им принести еду, лекарства, вынести мусор? Для таких случаев можно оформить пропуск.

Оформлять их будут в территориальных управлениях Министерства социального развития - удаленно.

- Для этого надо будет позвонить в территориальный орган Минсоцразвития и подать заявку, на электронную почту в тот же день должны прислать пропуск, - объяснил Лев Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора.

Его можно распечатать на принтере, а можно скопировать изображение в телефон и показывать его патрулям, точно также можно поступить и с пропуском, позволяющим проехать до места работы тем, кому их выписал работодатель.

По словам Льва Гершанока, в губернаторском указе о введении на территории Прикамья режима всеобщей самоизоляции невозможно было предусмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть в связи с установленными ограничениями. Сейчас они анализируются, и при необходимости будут приниматься дополнительные решения.

Контактах для выдачи разрешения на получение пропуска в режиме самоизоляции в Пермском крае

Дзержинский район

ovshkurihina@tumsr.perm.ru

8 (342) 233-27-38

Индустриальный район

aikasatkina@tumsr.perm.ru

8 (342) 215-05-58

Кировский район

ovkuznecova@tumsr.perm.ru

8 (342) 251-64-058 (342) 214-48-68

Ленинский район

tvshukina@tumsr.perm.ru

8 (342) 236-61-71

Мотовилихинский район

vyalemeshko@tumsr.perm.ru

8 (342) 215-64-20

Орджоникидзевский район

aagolubovskaya@tumsr.perm.ru

8 (342) 214-40-60

Свердловский

eybolshakova@tumsr.perm.ru

8 (342) 241-17-00

Александровск

social-alex1@yandex.ru

8 (34 274) 3 67 43

Кизел

tuminsr-kizel@mail.ru

8 (34 255) 4 26 47

Губаха

gubahasoc@mail.ru

8 34 (248) 47702 8 34 (248) 47927

Гремячинск

grmmsr@yandex.ru

8 34 (250) 21477 8 34 (250) 22141

Краснокамск

kra.tumsr@mail.ru

83 427 344 462

Нытва

tudsronitva@mail.ru

83 427 241 254

Кунгур

Sockungur@yandex.ru

8 (34 271)34516

Кунгурский район

Sockungur@yandex.ru

8 (34 271)34539

Лысьва

dsro-lsv@yandex.ru

8(34249)225718(34249)30102

Пермский

tuprm@yandex.ru

8 (342) 296-21-08

Добрянский

dsrdobr@yandex.ru

8 (34 265) 2-75-40

Чайковский

chaikuszn@yandex.ru

8 (34 241) 3-49-198 (34 241) 3-23-57

Чусовой

tumsrchus@mail.ru

8(34256) 60813

Горнозаводск

tudsrogorn@rambler.ru

8(34269) 41773

Очерский район

Ocher100@mail.ru

8(34278) 315648(34278)30810

Оханский район

oh-soc@mail.ru

8(34279) 329448(34279) 31442

Большесосновский район

tumsr-bs@yandex.ru

834(257) 27492

Частинский район

tuchastye@yandex.ru

8(34268) 22333

Карагайский район

sockar@mail.ru

8 (34297) 3 26 27; 3 16 05

Сивинский район

Socr-siva@mail.ru

8 34 (277) 2 91 51

Ильинский район

ils_tu@perm.ru

8 34 (276) 91408 8 34 (276) 91339

Верещагинский район

Kgau@inbox.ru, slugba.soc.ver@mail.ru

8 34 (254) 36535, 37271

Ординский рвйон

ekoshceeva@mail.ru

8 34 (258) 20252

Суксунский район

tu_suksun@mail.ru

8 34 (275) 31317

Кишертский район

kgau_mtu3@mail.ru

8 34 (252) 97107

Березовский район

bertumsr@inbox.ru

8 34 (251) 31430

Уинский район

otdel.uinskiyrayon@mail.ru

8(34259) 2 44 95

Куединский район

socz_kueda@bk.ru

8(34262) 3 23 09

Октябрьский район

tymcp-okt@mail.ru

8(34266) 2 30 028(34266) 2 29 47

Чернушинский район

oszn-chern@mail.ru 8 (34261) 4 96 61

Осинский район

Osa-mtu5@mail.ru 8(34291)46322

Бардымский район

tudcro@mail.ru 8(34292)22184

Еловский район

elovo-mtu5@yandex.ru 8(34296)31969

Березники, Усолье

tumsrk-berezniki@yandex.ru

8 (3424) 22-49-09

8 (3424) 23-49-15

8 (3424) 23-39-24

Чердынь

chrdsocial@mail.ru

8(34 240) 2-85-98

8 (34 240) 2-85-19

Соликамский городской округ

tumsro.sol@mail.ru

8 (34 253) 4-33-83

Красновишерский

tumsrk.vishera1@yandex.ru

8 (34 243) 3-01-16

8 (34 243) 3-02-31

Кудымкар

msrkpo@mail.ru 8 (34 260) 4-16-15

Кудымкарский район

msrkpo@mail.ru 8 (34 260) 4-16-32

Гайнский район

msrkpo@mail.ru

8 (34 245) 2-13-37

8 (34 245) 2-15-62

Кочевский район

msrkpo@mail.ru 8 (34 293) 9-11-31

Косинский район

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Как в Перми будут выдавать пропуска для посещения престарелых родственников? 00:00 00:00

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