Кому власти Прикамья разрешили передвигаться по городу в период самоизоляции
С наступлением всеобщей самоизоляции в Пермском крае у жителей возникло много вопросов. Например, как быть с пожилыми людьми, за которыми ухаживают родственники, но родные живут в другом районе. Как им передвигаться по городу? Как им принести еду, лекарства, вынести мусор? Для таких случаев можно оформить пропуск.
Оформлять их будут в территориальных управлениях Министерства социального развития - удаленно.
- Для этого надо будет позвонить в территориальный орган Минсоцразвития и подать заявку, на электронную почту в тот же день должны прислать пропуск, - объяснил Лев Гершанок, заместитель руководителя администрации губернатора.
Его можно распечатать на принтере, а можно скопировать изображение в телефон и показывать его патрулям, точно также можно поступить и с пропуском, позволяющим проехать до места работы тем, кому их выписал работодатель.
По словам Льва Гершанока, в губернаторском указе о введении на территории Прикамья режима всеобщей самоизоляции невозможно было предусмотреть различные ситуации, которые могут возникнуть в связи с установленными ограничениями. Сейчас они анализируются, и при необходимости будут приниматься дополнительные решения.
Контактах для выдачи разрешения на получение пропуска в режиме самоизоляции в Пермском крае
Дзержинский район
8 (342) 233-27-38
Индустриальный район
aikasatkina@tumsr.perm.ru
8 (342) 215-05-58
Кировский район
ovkuznecova@tumsr.perm.ru
8 (342) 251-64-058 (342) 214-48-68
Ленинский район
tvshukina@tumsr.perm.ru
8 (342) 236-61-71
Мотовилихинский район
vyalemeshko@tumsr.perm.ru
8 (342) 215-64-20
Орджоникидзевский район
aagolubovskaya@tumsr.perm.ru
8 (342) 214-40-60
Свердловский
eybolshakova@tumsr.perm.ru
8 (342) 241-17-00
Александровск
social-alex1@yandex.ru
8 (34 274) 3 67 43
Кизел
tuminsr-kizel@mail.ru
8 (34 255) 4 26 47
Губаха
8 34 (248) 47702 8 34 (248) 47927
Гремячинск
grmmsr@yandex.ru
8 34 (250) 21477 8 34 (250) 22141
Краснокамск
kra.tumsr@mail.ru
83 427 344 462
Нытва
tudsronitva@mail.ru
83 427 241 254
Кунгур
Sockungur@yandex.ru
8 (34 271)34516
Кунгурский район
Sockungur@yandex.ru
8 (34 271)34539
Лысьва
dsro-lsv@yandex.ru
8(34249)225718(34249)30102
Пермский
tuprm@yandex.ru
8 (342) 296-21-08
Добрянский
dsrdobr@yandex.ru
8 (34 265) 2-75-40
Чайковский
chaikuszn@yandex.ru
8 (34 241) 3-49-198 (34 241) 3-23-57
Чусовой
tumsrchus@mail.ru
8(34256) 60813
Горнозаводск
tudsrogorn@rambler.ru
8(34269) 41773
Очерский район
Ocher100@mail.ru
8(34278) 315648(34278)30810
Оханский район
oh-soc@mail.ru
8(34279) 329448(34279) 31442
Большесосновский район
tumsr-bs@yandex.ru
834(257) 27492
Частинский район
tuchastye@yandex.ru
8(34268) 22333
Карагайский район
sockar@mail.ru
8 (34297) 3 26 27; 3 16 05
Сивинский район
Socr-siva@mail.ru
8 34 (277) 2 91 51
Ильинский район
ils_tu@perm.ru
8 34 (276) 91408 8 34 (276) 91339
Верещагинский район
Kgau@inbox.ru, slugba.soc.ver@mail.ru
8 34 (254) 36535, 37271
Ординский рвйон
ekoshceeva@mail.ru
8 34 (258) 20252
Суксунский район
tu_suksun@mail.ru
8 34 (275) 31317
Кишертский район
kgau_mtu3@mail.ru
8 34 (252) 97107
Березовский район
bertumsr@inbox.ru
8 34 (251) 31430
Уинский район
otdel.uinskiyrayon@mail.ru
8(34259) 2 44 95
Куединский район
socz_kueda@bk.ru
8(34262) 3 23 09
Октябрьский район
tymcp-okt@mail.ru
8(34266) 2 30 028(34266) 2 29 47
Чернушинский район
oszn-chern@mail.ru 8 (34261) 4 96 61
Осинский район
Osa-mtu5@mail.ru 8(34291)46322
Бардымский район
tudcro@mail.ru 8(34292)22184
Еловский район
elovo-mtu5@yandex.ru 8(34296)31969
Березники, Усолье
tumsrk-berezniki@yandex.ru
8 (3424) 22-49-09
8 (3424) 23-49-15
8 (3424) 23-39-24
Чердынь
chrdsocial@mail.ru
8(34 240) 2-85-98
8 (34 240) 2-85-19
Соликамский городской округ
tumsro.sol@mail.ru
8 (34 253) 4-33-83
Красновишерский
tumsrk.vishera1@yandex.ru
8 (34 243) 3-01-16
8 (34 243) 3-02-31
Кудымкар
msrkpo@mail.ru 8 (34 260) 4-16-15
Кудымкарский район
msrkpo@mail.ru 8 (34 260) 4-16-32
Гайнский район
msrkpo@mail.ru
8 (34 245) 2-13-37
8 (34 245) 2-15-62
Кочевский район
msrkpo@mail.ru 8 (34 293) 9-11-31
Косинский район
msrkpo@mail.ru 9 (34 298) 2-16-98
Юсьвинский район
msrkpo@mail.ru
8 (34 246) 2-73-55
8 (34 246) 2-73-86
Юрлинский район
8 (34 294) 2-16-60
Как в Перми будут выдавать пропуска для посещения престарелых родственников?
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ИСТОЧНИК KP.RU