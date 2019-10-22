В пермском СК "Олимпия", где в бассейне утонула девочка, прокомментировали трагедию
Вечером 22 октября в бассейне спорткомплекса утонула девочка. В официальной группе "Олимпии" "ВКонтакте" впервые прокомментировали ЧП.
- Сегодня у нас в спорткомплексе произошла трагедия: на тренировке по синхронному плаванию погибла 11-летняя девочка, - сообщается в группе. - Наши медики и спасатели сразу начали оказывать первую помощь, бригады скорой и реанимации приехали очень быстро. К сожалению, спасти жизнь девочки врачам не удалось.
В группе уточнили, что пока в спорткомплексе работают следователи, занятия в спортивных группах синхронного плавания отменены.
- Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родителям и близким девочки, - добавили в группе.
Между тем, следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Все обстоятельства трагедии выясняются.
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В Перми в бассейне "Олимпия" утонула девочка
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ИСТОЧНИК KP.RU