В пермском СК "Олимпия", где в бассейне утонула девочка, прокомментировали трагедию

СЕГОДНЯ 22:12 2019-10-22T22:12:33+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 22 октября в бассейне спорткомплекса утонула девочка. В официальной группе "Олимпии" "ВКонтакте" впервые прокомментировали ЧП.

- Сегодня у нас в спорткомплексе произошла трагедия: на тренировке по синхронному плаванию погибла 11-летняя девочка, - сообщается в группе. - Наши медики и спасатели сразу начали оказывать первую помощь, бригады скорой и реанимации приехали очень быстро. К сожалению, спасти жизнь девочки врачам не удалось.

В группе уточнили, что пока в спорткомплексе работают следователи, занятия в спортивных группах синхронного плавания отменены.

- Мы приносим свои глубочайшие соболезнования родителям и близким девочки, - добавили в группе.

Между тем, следователи возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека". Все обстоятельства трагедии выясняются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

"Бабушка плакала у входа". Следователи выясняют причины трагедии в бассейне Перми, где утонул ребенок. Некоторые родители думают о том, чтобы забрать детей из "Олимпии" (подробнее)

В Перми в бассейне "Олимпия" утонула девочка

На месте ЧП работают следователи (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU