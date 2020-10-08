«Сделал фото с видом на порт и отправил в интернет». Последние минуты жизни пермского подростка, которого нашли в Каме

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство» Фото: архив "КП"

- Находясь на Коммунальном мосту подросток сделал фотографию с видом на порт и отправил снимок в интернет, - рассказывает источник, знакомый с ситуацией.

Кому школьник отправил свою последнюю фотографию, не уточняется.

Напомним, 5 октября после уроков 14-летний школьник вернулся домой. Вечером восьмиклассник должен был поехать на дополнительные занятия в «Кванториум» на улице 25 Октября. В 16.45 он вышел из дома, но отправился совсем в другом направлении – в сторону Комсомольского проспекта.

Подросток написал родителям смс, что дошел до учебного центра, а преподавателю написал, что не придет на занятия из-за плохого самочувствия, после чего ушел в неизвестном направлении.

Утром 7 октября волонтеры поискового отряда «Регион59» сообщили, что подросток найден погибшим - он упал с Коммунального моста. Тело школьника унесло течением в сторону судремонтзавода, где его увидел рыбак.

- Он вытащил его из воды, погрузил в лодку и доставил на берег, где уже находились сотрудники полиции, - добавил источник «КП».

Что толкнуло 14-летнего пермяка на роковой шаг, сейчас предстоит выяснить следователям.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Продолжается выполнение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Видимых следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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