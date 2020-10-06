«Ушел на занятия и пропал». В Перми идут поиски 14-летнего школьника

Подросток пропал 5 октября.

В Перми родители 14-летнего Станислава Свизева не находят себе места, мальчик пропал 5 октября. Ушел из дома на улице Швецова, 37 на дополнительные занятия в школу и пропал.

По информации мамы, сын отправил сообщение, что дошел, но на занятиях так и не появился.

- На связь не выходит, - сообщают родители. - Мальчик лучший ученик в классе, С головой дружит.

Был одет в синюю короткую куртку), серая толстовка, на голове капюшон от толстовки, темно-серый спортивные штаны, синие кроссовки на белой подошве, может носить круглые очки в коричневой оправе, с собой был телефон в черном чехле.

Рост 184 см, худощавый, глаза карие, волосы светлые.

Всех, кому известно местонахождение Станислава Сергеевича, просим сообщить по телефонам: 02, 102 - полиция; 112 - ЕДДС; +7(342)241-36-40 - БРНС г.Пермь; 8-922-31-41-112- волонтеры; поискового отряда «Регион 59» 8-982-465-84-33-инфорг Людмила

Просим максимальный репост!