В Перми окончены поиски 14-летнего подростка, пропавшего три дня назад

Восьмикласник, пропавший 5 октября, погиб.

Вся Пермь переживала за 14-летнего школьника, который пропал в понедельник, 5 октября, после окончания уроков. К сожалению, мальчик погиб. Об этом сообщает поисковый отряд «Регион 59». О причинах смерти не сообщается.

Напомним, восьмиклассник вернулся домой, в квартиру на улице Швецова. Вечером он должен был поехать на дополнительные занятия в «Кванториум» на улице 25 Октября.

В 16.45 он вышел из дома, но отправился совсем в другом направлении – в сторону Комсомольского проспекта и вот, жуткая новость.

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