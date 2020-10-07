В Перми возбуждено уголовное дело по статье «убийство», после исчезновения 14-летнего подростка

14-летний подросток пропал 5 октября в Перми.

В Перми следователи возбудили уголовное дело по статье «убийство» после исчезновения 14-летнего школьника. Мама мальчика написала заявление в полицию.

Напомним, 14-летний Станислав Свизев ушел из дома на улице Швецова, 5 октября на дополнительные занятия. Он прислал смс-сообщение родителям, что дошел. Потом он отправил сообщение преподавателю, что не придет на занятия, так как плохого себя чувствует, после чего ушел в неизвестном направлении.

Пока поиски полиции и следственного комитета результатов не дали.

- Продолжается проведение поисковых мероприятий, в которых принимают участие сотрудники правоохранительных органов, волонтеры и местные жители, - сообщает СУ СК по Пермскому краю.

Следователи опубликовали фото с городской с камеры видеонаблюдения, где был замечен подросток.

Приметы пропавшего: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие. Одежда: синяя куртка, светло-серая толстовка, темно-серые спортивные штаны, синие кроссовки на белой подошве.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем, просим сообщить имеющиеся сведения по телефону в городе Перми: 8(342)249-54-55 (круглосуточно).

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