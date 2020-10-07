«Стас, возвращайся, вся Пермь переживает!» Двое суток родители, полиция, волонтеры и СК ищут 14-летнего подростка

Пропавшего школьника запечатлели камеры видеонаблюдения. Фото опубликовано СУ СКР по Пермскому краю.

Двое суток в Перми идут поиски пропавшего 14-летнего школьника Станислава Свизева.

«Я готов помочь в поисках», «Стас, если есть возможность, возвращайся домой!» - такие посты появились на странице пермской школы № 2 ВКонтакте, где учится пропавший юноша.

Известно, что в понедельник, 5 октября, после окончания уроков восьмиклассник вернулся домой, в квартиру на улице Швецова, 37. Вечером Станислав должен был поехать на дополнительные занятия в «Кванториум» на улице 25 Октября.

В 16.45 он вышел из дома, но отправился совсем в другом направлении – в сторону Комсомольского проспекта.

- Подросток написал родителям смс, что дошел до учебного центра, а преподавателю написал, что не придет на занятия из-за плохого самочувствия, после чего ушел в неизвестном направлении, - рассказали следователи СУ СКР по Пермскому краю, которые утром 7 октября возбудили уголовное дело по статье «Убийство».

Домой школьник до сих пор не вернулся. Появлялась информация, что похожего подростка видели в районе Балатовского парка, сейчас она проверяется.

- Стас Свизев, к тебе обращаются твои родители, друзья, учителя, одноклассники, знакомые, вся школа! – пишут в соцсетях его друзья. - Если у тебя есть хоть какая-то возможность, то возвращайся домой, тебя все ждут и очень скучают! Если что-то мешает это сделать, то обязательно подай знак, вся Пермь переживает. Мы не знаем, увидит Стас это или нет, но надо распространять информацию как можно больше, чтобы была большая вероятность его возвращения.

- Сын – лучший ученик в классе, с головой дружит, - говорят родители, которые двое суток не находят себе места. – Никаких конфликтов перед его исчезновением у нас дома не было, девушки, насколько мы знаем, у него тоже нет, поэтому ни одной версии, что могло с ним случиться, у нас нет.

В рамках расследования уголовного дела следователи уже осмотрели с использованием высокотехнологичной криминалистической техники квартиру школьника и провели допросы, чтобы установить все обстоятельства исчезновения подростка.

- Положительных результатов поисковые мероприятия пока не дали, местонахождение несовершеннолетнего в настоящее время не установлено. Расследование уголовного дела продолжается, - пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Информацию о пропавшем школьнике волонтеры пока распространяют только в соцсетях. Если будет принято решение об активном поиске на местности, то информация об этом появится на странице поискового отряда «Регион59» и других волонтерских отрядов.

Приметы: рост 183 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза карие.

Был одет: синяя куртка с оранжевым подкладом, светло-серая толстовка, темно-серые спортивные штаны, синие кроссовки на белой подошве, может носить круглые очки в коричневой оправе.

Всех, кто владеет информацией о пропавшем подростке, просим сообщить имеющиеся сведения по телефону в городе Перми: 8(342)249-54-55 (круглосуточно).

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