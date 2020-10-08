Школьника искали с 5 октября Фото: Василий Вахрин

- Он упал с Коммунального моста, тело унесло течением в сторону Закамска, его нашли в районе судоремонтного завода, - сообщил "КП" источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, 5 октября после уроков 14-летний школьник вернулся домой. Вечером восьмиклассник должен был поехать на дополнительные занятия в «Кванториум» на улице 25 Октября. В 16.45 он вышел из дома, но отправился совсем в другом направлении – в сторону Комсомольского проспекта.

Подросток написал родителям смс, что дошел до учебного центра, а преподавателю написал, что не придет на занятия из-за плохого самочувствия, после чего ушел в неизвестном направлении.

- Видимых следов насильственной смерти на теле подростка не обнаружено. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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