«Внук мне сказал, что мои дочка и внучка сварились в кипятке». В Перми судят владельца отеля «Карамель», где погибли 5 человек

Сергею Щербакову грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Василий Вахрин

- Накануне этой трагедии мы сидели в кафе и выбирали гостиницу, где могли бы остановиться мои дочь и внучка – девочку нужно было к 8 утра вести в больницу на улице Советской Армии, - рассказывает жительница Соликамска, утирая глаза платком. - И внук нам показал в смартфоне, мол, смотрите, отель «Карамель» совсем рядом. Мы по телефону заказали там номер. Я договорилась с дочкой, что она мне на следующий день позвонит и расскажет, как они сходили к врачу. Я ждала, но звонка все не было. А потом позвонил мой внук и срывающимся голосом сообщил: «Моя мама и сестренка сварились в кипятке».

В Перми продолжается суд над владельцем мини-отеля «Карамель» Сергеем Щербаковым. В ночь на 20 января в подвальное помещение, где размещалась эта эконом-гостиница, хлынули потоки нагретой до 150 градусов воды из прорвавшейся рядом с пятиэтажкой теплотрассы. В кипятке погибли пятеро постояльцев, включая маленькую девочку. Еще шесть человек получили ожоги, трое из них – серьезные.

33-летний Сергей Щербаков в тот же день улетел из страны. Его задержали только 10 дней спустя в аэропорту в Екатеринбурге. Владельца «Карамели» обвиняют в оказании небезопасных услуг, повлекших смерть пятерых человек. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшие в ту роковую ночь, которым чудом удалось спастись, а также родные погибших подали 9 исков о возмещении морального вреда. Сегодня на заседании суда мама погибшей женщины и ее маленькой дочки уточнила размер своих исковых требований – 40 миллионов рублей.

- Я лишилась самого дорогого, что у меня было! – объяснила она.

«СНАЧАЛА В ПОДВАЛ ХОДИЛИ ДЕВУШКИ С ПОНИЖЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ»

Также в зале суда сегодня заслушали жительницу той самой пятиэтажки на улице Советской Армии, 21, где произошла смертельная коммунальная авария. В то время она была старшей по дому, и на ее глазах подвал в их многоэтажке превратился из пункта приема стеклопосуды в гостиницу.

- Сначала там принимали бутылки, их мыли какие-то опустившиеся люди, которые спали тут же, в подвале, - рассказала она. – Потом стали свозить металлолом. После появилось объявление, написанное от руки, - о том, что тут гостиница, но вывески с названием «Карамель» еще не было. В подвале собирались девушки явно с пониженной социальной ответственностью, оттуда по ночам раздавались пьяные крики и визги. Затем в подвале стали делать ремонт, и его затопило горячей водой, которая поднялась до лестничной площадки. А после там открылся отель «Карамель». Мы, жильцы, надеялись, что теперь-то в подвале наведут порядок. И вот случилась эта трагедия. И неприятности до сих продолжаются: на днях у нас пропала горячая и холодная вода. Аварийная бригада так и не смогла попасть в подвал, чтобы устранить поломку, потому что он опечатан.

На следующем заседании судья продолжит заслушивать свидетелей – всего их по делу проходит 70 человек.

Напомним, что после трагедии в «Карамели» было также возбуждено уголовное дело против «неустановленного круга лиц» Пермской сетевой компании» - ей принадлежала прорвавшаяся труба, из которой горячая вода хлынула в подвал пятиэтажки. Расследование по этому делу еще продолжается.

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