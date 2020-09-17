«Это был настоящий ад!». В Перми начался судебный процесс по делу владельца мини-отеля «Карамель», где заживо сварились в кипятке четверо взрослых и ребенок

Сергей Щербаков не признал себя виновным. Фото: Василий Вахрин

В Индустриальном районном суде Перми начинается судебный процесс по делу Сергея Щербакова – владельца эконом-гостиницы «Карамель», расположенной в подвале многоэтажки на улице Советской Армии, 21, в которой в ночь на 20 января произошла страшная трагедия.

В кошмарных муках в мини-отеле, в который потоком хлынула горячая вода из прорвавшейся теплотрассы, заживо сварились пятеро человек, включая четырехлетнюю девочку, и еще шестеро получили серьезные ожоги.

Пока в суде состоялись предварительные слушания. Свои иски к обвиняемому, которому грозит до 10 лет лишения свободы за оказание небезопасных услуг, повлекших смерть людей, подавали родные погибших, а также пострадавшие от кипятка и пара.

«Было три сестры, осталось две»

В коридоре перед залом суда те, кто потерял близких, распечатывают упаковки с таблетками, чтобы лекарства были под рукой, когда их пригласят на слушания, которые решено проводить за закрытыми дверями.

- Мы с женой до сих пор не можем прийти в себя, - говорит Денис, отец погибшей в ту страшную ночь молодой девушки. - Кате был всего 21 год, она закончила колледж в Перми и только-только пошла работать, они хотели с друзьями в этом проклятом отеле что-то отметить. Тяжело переживают трагедию и наши младшие дочери. Их было три сестры, а теперь осталось только две. Нашей доченьке не удалось выбраться из затопленного кипятком подвала - она оказалась в ловушке, ведь там не было запасного выхода.

«Лечимся до сих пор»

Еще одному потерпевшему – 36-летнему жителю Березников Олегу – удалось в ту жуткую ночь чудом спасти свою 34-летнюю жену и 4-летнего сынишку. Но последствия жуткой аварии преследуют семью до сих пор.

- Меня с 20-ю процентами ожогов тела выписали из больницы только в марте, жену с 40 процентами – лишь в июне, - говорит он. – Она после выписки вышла на работу в калийную компанию, где работает главным специалистом, но сейчас снова вынуждена была уйти на больничный. Сынишку в чувство после трагедии приводила бабушка – мы ведь лежали с ожогами. Она говорит, что с ним долго пришлось работать психологу, пока сын не отмяк. Сейчас мы в семье стараемся не вспоминать про ту ночь.

Олег считает, что владелец мини-отеля не должен был оказывать небезопасные гостиничные услуги в подвальном помещении.

«Мы с женой удивились, увидев, что отель – в подвале»

- Мы приехали в Пермь из Березников показать сынишку в больнице и неприятно удивились, что гостиница расположена в подвале, - рассказывает Олег. – На сайте, через который мы заказали номер, ничего об этом не говорилось, мы оказались «перед фактом». Пришли мы в этот отель вечером 19 января, и было поздно искать другое жилье. А ночью меня разбудил шум сильного шипения. По профессии я инженер-механик, и сразу сообразил, что случилось какое-то очень серьезное коммунальное ЧП. Мы на ходу набросили одежду, я подхватил на руки сынишку, жена - наш рюкзачок, где были все наши вещи. Клубы горячего пара обжигали лицо, горячая вода под ногами прибывала стремительно. Сначала кипятка было по щиколотку, а когда мы добрели до двери в конце коридора, он уже добрался почти до колен. Вокруг слышались жуткие крики, но мы при всем желании не смогли бы никому помочь.

«Как ни тяжело, будем ходить на суд»

О том, сколько потерпевших подали иски и на какие суммы, станет известно чуть позже. На предварительных слушаниях присутствие тех, кто их подавал, было обязательным. А дальше, когда судья Алексей Крайнов слушать уголовное дело по существу, они смогут присутствовать в судебном зале по желанию.

- Я обязательно буду приезжать на суд в Пермь из Березников, - говорит Олег. – Мне хочется понять, что можно сделать для того, чтобы такой ад больше нигде не повторился.

- Мы тоже с женой будем приходить на суд, как нам ни тяжело, - обещает Денис. – Мне до сих пор непонятно, как такой ужас вообще мог случиться.

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