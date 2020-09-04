«Нашли скелет в одежде». Окончены поиски 31-летнего пермяка, пропавшего 1 мая

Погибший мужчина. Фото: личный архив семьи.

Пропавшего в Перми четыре месяца назад 31-летнего Станислава нашли погибшим. Об этом «КП»сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Напомним, 1 мая около 7 утра 31-летний Станислав Ушаков вышел из дома, где он живет вместе со своей девушкой, сказав ей, что поехал ремонтировать машину и пропал.

По камерам видеонаблюдения полицейские определили, что Станислав зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в повседневной одежде. Через три минуты он вышел из дома уже в зимних рабочих сапогах и направился к дому по улице Гашкова, 9 а. Дальше отследить передвижения Станислава правоохранителям не удалось.

Несколько месяцев на поиски мужчины выходили полицейские, родственники и волонтеры. Тело Станислава нашли 30 августа в лесу на Кислотных дачах. По сообщению от источника «КП», тело мужчины почти полностью разложилось, поэтому понять, носит ли смерть криминальный характер, будет возможно только после медзаключения, в одежде погибшего были документы, удостоверяющие его личность.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причин гибели мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Вышел из дома в зимних сапогах и исчез". В Перми при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина

Его ищут уже две недели. Брат пропавшего рассказал подробности случившегося (подробнее...)

«Последний сигнал с мобильного зафиксировали в лесу». Мама пропавшего 31-летнего пермяка не теряет надежды найти сына

Полиция и волонтеры продолжат поиски Станислава Ушакова (подробнее...)

«Не могут люди пропадать вот так». В Перми продолжаются поиски пропавшего при странных обстоятельствах 31-летнего мужчины

Его ищут больше двух недель. Брат пропавшего рассказал подробности случившегося (подробнее...)

«Девочку похоронят в закрытом гробу». Родителям убитой в Прикамье школьницы неравнодушные люди перечислили 63 тысячи рублей

Обвиняемый в убийстве 16-летний подросток полностью признал вину. Он под стражей. (Подробнее...)

«Ее крика никто бы не услышал». Стали известны подробности убийства в Прикамье 10-летней девочки

Родители спохватились о пропаже ребенка только через два дня (Подробнее...)