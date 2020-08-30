«Ее крика никто бы не услышал». Стали известны подробности убийства в Прикамье 10-летней девочки

Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

- У нас многие детишки бродят по улицам как беспризорники, пока родители пропивают пособия на них, - рассказывают жители села Калино, что в Чусовском районе. – Малолетки постарше сбиваются в компании пьяных отморозков. Они нигде не учатся и не работают. Промышляют грабежами и воровством. Издеваются над девочками, которых некому защитить, до которых родным нет дела. Недавно они, например, ворвались в дом к деду-пенсионеру, жестоко избили его и забрали пенсию.

В Калино продолжают обсуждать подробности жуткой трагедии: в перелеске, в траве, неподалеку от дома наши тело 10-летней девочки. Как сообщил источник, близкий к следствию, судя по всему, над ней грубо издевались, затем жестоко забили. После забросали ветками. Произошло это в 150 метрах от дома, где жила девочка.

Ее родители спохватились и пошли в полицию только 27 августа – лишь спустя два дня после пропажи одной из дочерей-близняшек. А 28 августа глазам волонтеров-поисковиков открылась жуткая картина.

Почему отец и мать убитой так долго не шли в полицию? Как могло получиться, что они не услышали ее криков, если все это происходило вблизи от их дома?

- Да там хоть закричись, у нас многие пьют, им не до чьих-то криков, - говорят жители Калино.

По подозрению в убийстве задержали 16-летнего местного подростка.

- Полицейские ходили по домам и опрашивали малолеток, которые стоят на учете, - рассказывают в Калино. - Тот, кого они взяли, как раз водится с такими, как он. Он уже судимый - его за кражу судили. Жил он с матерью. Вел праздный разгульный образ жизни. С убитой и с ее старшим братом он был хорошо знаком. Впрочем, Калино – село маленькое, все друг друга знают.

В ближайшее время подозреваемому в жестоком убийстве и издевательствах над 10-летней девочкой должны избрать меру пресечения. Судя по всему, следователи будут настаивать на аресте задержанного на все время, пока будут расследовать уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Отдельно они будут проверять условия жизни двух оставшихся детей в этой семье –сестры-близнеца убитой девочки и ее старшего брата.

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