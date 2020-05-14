"Вышел из дома в зимних сапогах и исчез". В Перми при странных обстоятельствах пропал 31-летний мужчина

14 Май 2020 2020-05-14T15:52:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми продолжаются поиски 31-летнего Станислава Ушакова. Мужчина пропал 14 дней назад. 1 мая примерно в 7 утра он выехал от девушки с микрорайона Нагорный, сказал что поехал ремонтировать машину.

- По камерам видеонаблюдения, которые изучили полицейские стало известно, что Стас зашел в свой дом Гашкова 5, в 8.25, - рассказал младший пропавшего, Алексей. - Заходя в дом он был одет в свою повседневную одежду: черная толстовка с капюшоном и черные штаны, и черные кроссовки, черный портфель. Через три минуты он вышел из дома, на нем уже были зимние рабочие сапоги. Выходя из подъезда, он хотел зайти в магазин, увидел что он закрыт, развернулся попросил у прохожего прикурить. Потом пошел во двор к домам по улице Гашкова 9, 9а. Дальше отследить передвижения Станислава не удается.

Лес, который находиться за домом по ул. Гашкова 9 был обсмотрен - безрезультатно.

Станислав Ушаков.

Родственники пропавшего мужчина говорят, конфликтов у него не было, Станислав спокойный и не конфликтный. В день исчезновения дома он не с кем не увиделся, зашел буквально на секунды, чтобы одеть сапоги и снять кроссовки. Также 1 мая утром его ждали друзья, чтобы вместе ремонтировать машину, но и к ним он не приехал. Парни звонили ему примерно в 9 утра, в это время планшет Стаса уже был выключен.

Что могло случится родные, не представляют. Родители и младший брат мужчины переживают за него, мама места себе не находит.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите информацию о по телефонам: 204-49-04 или 102.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особая примета - носит бороду.

Был одет в черные спортивные костюм и кроссовки, зеленую удлиненную ветровку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Помогите! Пропал сын». В Перми родственники сообщили о пропаже молодого мужчины

Он не выходит на связь с 1 мая (подробнее...)

ИСТОЧНИК KP.RU