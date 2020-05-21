«Не могут люди пропадать вот так». В Перми продолжаются поиски пропавшего при странных обстоятельствах 31-летнего мужчины

- Нам нужно его найти! Не могут люди пропадать вот так, - говорит подруга пропавшего пермяка. - Мы уже прочесали разные направления, но этого недостаточно. Что-то упускаем, до чего-то не дошли. Часто на поисках можно услышать «Да он туда бы не пошел», так и хочется ответить «Скажите, где искать». Опыт показывает, что найти можно где угодно. Поиски продолжаются.

Напомним, 1 мая около 7 утра 31-летний Станислав Ушаков вышел из дома в микрорайоне Нагорный, где он живет вместе со своей девушкой, сказав ей, что поехал ремонтировать машину и пропал.

-По камерам видеонаблюдения, которые изучили полицейские, стало известно, что Стас зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в 8:25, - рассказал младший брат пропавшего Алексей. - Зайдя в дом, он был одет в свою повседневную одежду: черная толстовка с капюшоном, черные штаны, кроссовки, черный портфель. Через три минуты он вышел из дома, на нем уже были зимние рабочие сапоги. Выходя из подъезда, он хотел зайти в магазин, увидел что он закрыт, развернулся попросил у прохожего прикурить. Потом пошел во двор к дому по улице Гашкова, 9 а. Дальше отследить передвижения Станислава не удается.

Брат добавил, что за домом, где живет Станислав, есть лес.

- Мы прочесали всю местность, никаких следов не нашли, - заключил Алексей.

Мама Станислава Люция поблагодарила волонтеров и неравнодушных пермяков за участие в поисках:

- Уважаемые волонтеры и просто неравнодушные люди, которые откликнулись, спасибо, что не прошли мимо и продолжаете искать моего сына, Ушакова Станислава. Большое количество людей собралось на помощь. Хотя поиски еще не завершены, хочу выразить вам слова благодарности. Я вижу, как люди работают, ищут. Особенно запомнилась семья Бронниковых. Они пришли с сыном подростком Ваней. Он прошел много километров по лесу наравне со взрослыми. Еще раз спасибо, - поблагодарила участников поисков Люция.

Если вы что-то знаете о пропавшем, сообщите информацию по телефонам: 204-49-04 или 102.

Приметы: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые. Особая примета - носит бороду.

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