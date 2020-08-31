«Девочку похоронят в закрытом гробу». Родителям убитой в Прикамье школьницы неравнодушные люди перечислили 63 тысячи рублей

Гроб, в котором похоронят 10-летнюю убитую девочку, сделал своими руками друг семьи.

- Хоронить девочку будут в закрытом гробу, - рассказали знакомые семьи, в которой убили 10-летнюю школьницу из села Калино Чусовского района.

Ушла искать потерянный телефон

Трагедия произошла, напомним, в небольшом поселке в Пермском крае в конце августа. 27-го числа в полицию поступило заявление, что пропал ребенок, а спустя сутки Ингу (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.) нашли убитой в 150 метрах от дома.

- В тот вечер она потеряла сотовый телефон, и пошла искать его, - говорят знакомые семьи. – Когда не вернулась, родители поднимать шумиху не стали. Пытались искать сами: выходили на улицу, смотрели в сарае, но подумали, что дочь боится показаться на глаза, поэтому и отсиживается у кого-то из знакомых. Хотя раньше никогда не уходила из дома.

Когда в поселок приехала следственно-оперативная группа и поисковики-волонтеры, тело девочки нашли в траве, в 150 метрах от дома. Между местом, где она лежала, и домом, где жила – забор, огород в 30 соток и пустырь. В тот роковой вечер, пока искала телефон, Инга встретила знакомого.

Эта встреча стала последней в ее жизни. 16-летний подросток сначала предложил посидеть-пообщаться, выпить, а потом забил свою жертву до смерти.

- Он нанес ребенку несколько ударов по голове, от чего девочка скончалась на месте преступления. Предварительная причина смерти - сочетанная травма, - пояснили следователи.

Место, где нашли убитую девочку. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Два дня родители надеялись, что все обойдется

После шокирующей трагедии с девочкой история ее семьи оказалась в центре внимания. Семья, где росла Инга – многодетная и малоимущая. Родители воспитывали троих детей: старшего сына и двух девочек-близняшек десяти лет.

Мать Инги не работает, занимается хозяйством. 63-летний отец сейчас на пенсии. Бывает возможность шабашить – не отказывается, деревенский мужик работать умеет, хорошо знает машины, технику. От первого брака у него осталась дочь, сейчас она уже взрослая. Сестра и брат убитой пока с ней. А родители Инги готовятся к похоронам и отвечают на непростые вопросы проверяющих. Сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания ребенка.

Кто-то по 50 рублей, кто-то по 10 тысяч

- Ситуация в семье такая, что даже похоронить девочку по-людски не на что, поэтому мы открываем сбор и просим помочь, кто чем может, - поделились в соцсетях знакомые семьи. – Совсем недавно родители купили детям портфели, форму и все необходимое для школы, денег на погребение нет.

За два дня неравнодушные люди собрали семье, где случилось горе, 63 145 рублей. Кто-то переводил по 50, 100 рублей, а какая-то женщина перевела сразу 10 тысяч. Сейчас сбор закрыт.

- Я не ожидал, что так много людей откликнется на нашу беду, всем большое спасибо, - сказал отец убитой девочки.

Теперь у семьи будет возможность оплатить транспортировку тела с экспертизы, которая проводится в Перми, сами похороны и поминки. А также организовать 9 и 40 дней, а через год – установить дочери памятник. Все чеки они обязуются собрать, сохранить и предъявить по необходимости тем, кто помогал в сборе.

Был в тот вечер пьян

- Вопрос с датой похорон еще не решен, так как тело девочки увезли на судмедэкспертизу в Пермь, а родителям сказали ждать, - объяснили утром в понедельник знакомые семьи. - Затем родителям нужно будет нанять машину, привезти гроб, который сделал своими руками друг семьи - в Пермь, забрать Ингу и увезти ее в Калино на погребение. Девочке уже купили всю необходимую одежду, однако по понятным причинам принято решение, что хоронить ее будут в закрытом гробу.

Обвиняемого в тяжком убийстве малолетнего ребенка суд уже арестовал на два месяца. Известно, что он уже был судим за кражу. Жил подросток с матерью, вел разгульный образ жизни. С убитой и с ее старшим братом был хорошо знаком.

- В момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – Свою вину в содеянном он признал полностью.

По уголовному делу «Убийство малолетнего» проведен осмотр места происшествия, допрошены свидетелей, назначены необходимые экспертизы. С учетом характера преступления и данных о личности задержанного будет назначена и проведена судебная психолого-психиатрическая экспертиза.

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