«Последний сигнал с мобильного зафиксировали в лесу». Мама пропавшего 31-летнего пермяка не теряет надежды найти сына

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:59:17+03:00

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В Перми 17 июня в Мотовилихинском районе вновь шли поиски 31-летнего Станислава Ушакова. В них принимали участие Следственный комитет, полиция, кинолог с собакой и волонтеры отряда им. Ирины Бухановой, всего около 30 человек. С ними была и мама пропавшего мужчины.

Поиски проходили в лесу, там, где последний раз был зафиксирован сигнал мобильного телефона Станислава.

- К сожалению, новостей пока нет, - рассказала Ксения Макарова, координатор поискового отряда им. Ирины Бухановой. - Обученная собака, которая была предоставлена кинологической службой никак не отреагировала. Теперь еще раз будут запрошены уточненные координаты последнего выхода в сеть с мобильного пропавшего, и еще раз выйдем на поиски.

Напомним, 1 мая около 7 утра 31-летний Станислав Ушаков вышел из дома, где он живет вместе со своей девушкой, сказав ей, что поехал ремонтировать машину и пропал.

По камерам видеонаблюдения полицейские определили, что Станислав зашел в свой дом по улице Гашкова, 5 в повседневной одежде. Через три минуты он вышел из дома уже в зимних рабочих сапогах и направился к дому по улице Гашкова, 9 а. Дальше отследить передвижения Станислава не удалось.

Приметы Станислава: рост 180-185 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые, глаза голубые.

Особая примета - носит бороду.

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ИСТОЧНИК KP.RU