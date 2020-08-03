«Сменил четыре камеры». Пермский учитель, которого осудили за домогательства к ученице, обжалует приговор

Сейчас 49-летний пермский учитель математики Валерий Сыропятов, осужденный на 9,5 лет за «Насильственные действия сексуального характера» в отношении семиклассницы, находится в следственном изоляторе и готовится к новому судебному процессу.

- Апелляционная жалоба на решение районного суда поступила в краевой суд 31 июля, и вскоре судья должен определиться с датой ее рассмотрения, - рассказал «КП» адвокат осужденного педагога Алексей Сабуров. – С Валерием Николаевичем мы виделись на прошлой неделе. Из-за коронавируса посещения сейчас ограничены. В первый раз нам разрешили увидеться 3 июля (встреча происходила через стекло, - Ред.), а 30 июля для этой встречи мне нужно было принести в СИЗО бахилы, маски, перчатки, очки и халаты, все в двойном размере.

Осужденный педагог рассказал адвокату, что за прошедший месяц его четыре раза переводили из одной камеры в другую без объяснения причин. Сейчас он находится в камере с 12 осужденными. Все в основном отбывают наказания за тяжкие преступления.

- Но он не жаловался, что его там обижают, - говорит адвокат. – Сейчас мой доверитель изучает материалы дела, готовится к новому процессу. Он записался в библиотеку при СИЗО, читает. Еще ему разрешены прогулки.

Перед слушанием жалобы в вышестоящей инстанции у педагога и адвоката будет еще одна встреча, на которой они будут согласовывать позицию для предстоящего процесса.

"Трогал за лифчик". В Перми учитель математики получил 9 лет строгого режима за приставания к семикласснице. 00:00 00:00

- А мне встреч с сыном пока не дают, - вздыхает мама осужденного учителя Галина Николаевна. – Общаемся только с помощью электронных писем. Я ему два написала, а 30 июля мне пришли от него сразу пять. Он не унывает, держится бодро, только говорит, что овощей и фруктов ему не хватает, а передачи продуктов из дома из-за коронавируса пока запрещены. Мне разрешили отправить ему посылку. Я положила все, что он просил: кроссовки, сланцы, 10 тетрадей по 48 листов, 10 ручек, 50 листов бумаги А4 и 20 конвертов. Он ждет нового процесса и очень надеется, что в краевом суде обязательно во всем разберутся.

Слушания в вышестоящей инстанции вновь будут проходить в закрытом режиме, так как дело касается интересов несовершеннолетнего ребенка.

Громкое уголовное дело по обвинению пермского учителя математики слушалось, напомним, в суде Орджоникидзевского района Перми в конце июня. Педагога признали виновным в домогательствах к ученице и осудили на 9,5 лет колонии строгого режима.

По его версии он просто отмахнулся от школьницы, которая выпрашивала «тройку» и попал тыльной стороной руки ей по попе. Со слов мамы пострадавшей девочки все было не столь безобидно: в закрытом кабинете учитель подошел к девочке сзади, удерживал ее, попытался раздеть и трогал ее интимные места.

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