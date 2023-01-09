Устроивший стрельбу в пермском вузе Бекмансуров намерен обжаловать свой пожизненный строк

Тимур Бекмансуров намерен обжаловать пожизненное заключение. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, 28 декабря в Пермском краевом суде студенту-убийце вынесли приговор за нападение на ПГНИУ, во время которого он убил 6 человек и еще 59 ранил. В последнем слове Тимур Бекмансуров просил учесть ряд «смягчающих обстоятельств»: вину свою он полностью признал, обязался выплатить причиненный ущерб, кроме того, он стал инвалидом, у него есть положительные характеристики и не было судимостей ранее. Но судья приговорил его к пожизненному заключению. Такое решение не устроило Бекмансурова. И уже 29 декабря он подал апелляцию, сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Пермского краевого суда.

Напомним, трагедия произошла 20 сентября 2021 года. Первокурсник Тимур Бекмансуров пришел в кампус ПГНИУ с ружьем и стал стрелять во всех, кто попадался ему на пути. В итоге погибло 6 человек, еще 59 получили травмы.

При задержании Бекмансурова ранили. Из-за этого ему в последствии ампутировали одну ногу.

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