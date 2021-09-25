В Перми наградят тех, кто помогал пострадавшим при стрельбе в ПГНИУ

Мемориал у корпуса №5. Фото: Григорий СЕРЕДКИН

В Перми наградят тех, кто помогал спасать жизни и помогал пострадавшим людям во время стрельбы в ПГНИУ 20 сентября. Об этом заявил глава региона Дмитрий Махонин.

«Вижу ваши многочисленные просьбы отметить и наградить всех героев, которые помогали спасать жизни во время трагедии — студентов, преподавателеи , медиков. Мы это обязательно сделаем — но сразу же после того, как будут завершены все необходимые следственные деи ствия», — написал губернатора Прикамья.

Сейчас главная задача краевых властей — ускорить выздоровление раненых.

Напомним, трагедия в Пермском университете произошла 20 сентября. 18-летний студент-первокурсник юридического факультета устроил стрельбу сначала за территорией кампуса, а потом и внутри здания, расстреливая из дробовика всех, кто встречался ему на пути. В результате стрельбы погибло 6 человек. Число пострадавших, по последним данным, составляет 43 человека.

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