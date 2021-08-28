Появилось видео, как дымящийся СУ-24 летит над Пермью

Су-24 летел над Пермью с дымом в хвосте.

Разбившийся 27 августа в Верещагинском районе СУ-24, пролетал над Пермью. Видео сняли очевидцы в Индустриальном районе. Водитель автомобиля заметил в воздухе, как военный самолет низко летит над городом, за ним тянется черный шлейф дыма. Через несколько минут бомбардировщик разобьется вблизи деревни Кривчаны, примерно в 95 км от краевой столицы.

Известно, что бомбардировщик СУ-24 летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта. Около 17.30 возле деревни Кривчаны. У воздушного судна отказала техника и самолет рухнул на землю. В Минобороны подтвердили, что технику направили на авиаремонтное предприятие. Оба пилота катапультировались и были госпитализированы с переломами. Их жизни ничего не угрожает.

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