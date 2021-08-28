Очевидцы рассказали подробности о падении самолета в Пермском крае

Фото: Кадр видео из социальной сети.

В Пермском крае 27 августа потерпел крушение самолет Су-24. ЧП произошло около 17.30 в Верещагинском районе. По предварительным данным, из-за отказа техники. То, что у военного самолета есть неполадки заметили жители соседнего Карагайского района.

- Мы видели, что самолет на большой скорости и с гулом, летел низко с черным дымом с хвоста, - говорит Вера Филиппова. - Мы находимся в Карагайском районе и летел прямо над нами.

По все видимости самолет еще смог пролететь несколько километров, летчики успели катапультироваться, а многотонная военная машина рухнула в лес.

- Мы находимся примерно в 3 - 4 километрах от места падения самолета, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» житель села Сепыч Степан Сабуров. - Мы были в огороде и увидели след от самолета и слышали низкий писк и раздался грохот или треск, потом появился черный гриб из дыма в лесу. Он поднялся, а потом рассеялся. Мы видели позже, что к месту поехали машины пожарных, спасателей.

Позднее жители деревни Заполье, которая находится вблизи падения бомбардировщика, рассказали, что они первыми обнаружили пилотов. Они живы, но получили травмы.

Минобороны сообщает, что их жизням ничего не угрожает, их состояние удовлетворительное.

Для их эвакуации вылетел вертолет, он доставил пилотов в Пермь, они находятся в военном госпитале. По информации источника, у пилотов есть переломы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Самолет гудел, а из хвоста шел черный дым». Подробности крушения СУ-24 в Пермском крае

Летчики успели катапультироваться на парашютах (Подробнее...)

В Пермском крае потерпел крушение бомбардировщик СУ-24

Двое летчиков успели катапультироваться (Подробнее...)

Экипаж потерпевшего крушение под Пермью Су-24 найден

Жизням летчиков ничего не угрожает (Подробнее...)