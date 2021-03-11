Подростку, который изнасиловал и убил 10-летнюю девочку в Пермском крае, вынесли приговор

Тело убитой девочки было найдено недалеко от дома. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Чусовом прошел суд над 16-летним подростком, который в августе прошлого года изнасиловал и убил 10-летнюю девочку.

Напомним, небольшой поселок Калино в Чусовском районе тогда перевернули с ног на голову в поисках пропавшей школьницы. Девочка не вернулась домой ночевать. На ее поиски бросили спасателей, полицию, приехали волонтеры, активно помогали местные жители. Ребенка нашли, но, к сожалению, мертвым.

Следователи смогли вычислить подозреваемого. 16-летний парень, который совершил это чудовищное преступление, сам активно «помогал» следствию, искал убитую им девочку, пытаясь отвести подозрение от себя.

Все же, доказательства против него были собраны, в итоге парень признался, что пьяный изнасиловал девочку, а потом убил.

Ему предъявили обвинение по статьям: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Иные действия сексуального характера с применением насилия к лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста» и «Убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».

- Следователем допрошено более двадцати свидетелей, назначены необходимые экспертизы, согласно заключению, одной из которых, на одежде осужденного была обнаружена кровь потерпевшей, - сообщает СКР по Пермскому краю.

Суд приговорил 16-летнего подростка к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы в воспитательной колонии. В пользу потерпевших взыскан моральный ущерб в размере 2 миллионов рублей.

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