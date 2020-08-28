«Найдена, убита». В Пермском крае окончены поиски 10-летней девочки

- Фото: Василий Вахрин

В Пермском крае нашли убитой 10-летнюю девочку.

Напомним, школьница ушла из дома по улице Октябрьская в поселке Калино Чусовского района во вторник, 25 августа и пропала.

Волонтеры и полицейские объявили сбор на поиски пропавшей. К сожалению, 28 августа, стало известно, что пропавшую девочку нашли убитой.

- В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в зарослях травы на участке местности на расстоянии 100-150 метров от дома, где проживала несовершеннолетняя, обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти, - сообщили в СУ СКР по Пермскому краю.

Следователи и криминалисты следственного управления совместно с оперативными сотрудниками полиции проводят комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление виновного лица, а также обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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