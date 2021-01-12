В Чусовом следователи завершили расследование громкого уголовного дела, которое произошло в августе прошлого года. Небольшой поселок Калино прогремел тогда на весь Пермский край. Напомним, сначала появилась информация о том, что пропала 10-летняя девочка, а потом ее тело было найдено недалеко от дома.К розыску преступника подключились следователи, которые и нашли подозреваемого. Им оказался 16-летний знакомый девочки, местный житель, который активно помогал следователям во время ее поисков. Доказательства против него были собраны, в итоге парень признался, что он пьяный изнасиловал девочку, а потом убил.Парню предъявили обвинение по статьям: «Изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста», «Иные действия сексуального характера с применением насилия к лицу, не достигшему четырнадцатилетнего возраста» и «Убийство малолетнего, с целью скрыть другое преступление, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера».- Следователем допрошено более двадцати свидетелей, назначено и проведено восемь судебных экспертизы, в том числе комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза и четыре судебных генетических экспертиз, согласно заключению одной из которых, на одежде обвиняемого была обнаружена кровь потерпевшей, - рассказали в СКР по Пермскому краю. - Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Ее крика никто бы не услышал». Стали известны подробности убийства в Прикамье 10-летней девочкиРодители спохватились о пропаже ребенка только через два дня (Подробнее...)«Уже купили форму и портфель». Семье убитой в Пермском крае 10-летней девочки собирают деньги на похороныМногодетные родители потратили все накопления на подготовку к 1 сентября (Подробнее…)«Ему всего 16 лет». В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочкиРанее он уже был судим (Подробнее...)Следователи опубликовали фото с места убийства ребенка в Пермском краеТело 10-летней девочки обнаружили в траве в 150 метрах от дома (Подробнее...)