«Ему всего 16 лет». В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

Тело убитой девочки было найдено в траве в 150 метрах от дома. Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

В Пермском крае задержали подозреваемого в тяжком убийстве 10-летней девочки, пропавшей в поселке Калино Чусовского района. Им оказался 16-летний житель Чусовского района, ранее судимый за преступление имущественного характера.

- Подозреваемый задержан, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы.

Напомним, об исчезновении 10-летней девочки стало известно 27 августа. Она ушла из дома вечером 25 августа и не вернулась. Родители забили тревогу только через два дня, поэтому сейчас следователи СК России выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье, а также причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления в отношении несовершеннолетней.

После того, как стало известно об исчезновении ребенка, на место выехала следственно-оперативная группа под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Чингиса Мушараева.

Также в Калино на поиски пропавшего ребенка выехали и пермские волонтеры. Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в траве в 150 метрах от дома.

29 августа следователи сообщили, что подозреваемый в совершении убийства ребенка задержан, ранее он уже имел проблемы с законом. В ходе следствия будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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