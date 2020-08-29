Следователи опубликовали фото с места убийства ребенка в Пермском крае

Фото с места, где была найдена убитая девочка: в пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю.

Пермские следователи опубликовали фото с места, где нашли тело 10-летней девочки, пропавшей в поселке Калино Чусовского района. На фото – в зарослях травы лежит тело ребенка, а рядом работают два следователя.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. – На месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством исполняющего обязанности руководителя следственного управления Чингиса Мушараева.

Напомним, 28 августа в зарослях травы на расстоянии 100-150 метров от дома, где проживала пропавшая девочка, было обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти. Сейчас устанавливается виновник произошедшего, а также обстоятельства, которые привели к этой трагедии.

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