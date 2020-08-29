«Уже купили форму и портфель». Семье убитой в Пермском крае 10-летней девочки собирают деньги на похороны

Фото: пресс-служба СУ СКР по Пермскому краю и поисковый отряд.

- Глаза блестят от слез, - написала в соцсетях Инна В., знакомая семьи, в которой произошло огромное горе. - Убили десятилетнюю дочку у человека, который очень дорог для нашей семьи, мы знакомы более 20 лет. Сейчас родителям нужно похоронить ребенка, а для этого им нужна помощь.

Страшная трагедия произошла в многодетной семье из поселка Калино Чусовского района. Они воспитывали троих детей – старшего сына и двух девочек-близнецов 10 лет. 25 сентября пропала их 10-летняя дочь.

- В тот вечер девочка потеряла одну свою вещь и пошла ее искать, - пояснила знакомая этой семьи. – Родители сначала ждали и думали, что все будет хорошо, дочь поищет, найдет пропажу и вернется. Но когда этого не случилось, они не стали наводить панику и сами начали искать ее, а когда не смогли найти – обратились в полицию.

Увы, но произошло это на вторые сутки после исчезновения ребенка, поэтому сейчас следователи выясняют условия жизни и воспитания девочки в семье. Известно, что вторую дочь-близнеца и старшего мальчика из семьи на время забрала родственница. А убитые горем родители сейчас отвечают на вопросы следователей и занимаются похоронами девочки.

- Денег в семье очень мало в связи с тем, что форму, портфель и все, что необходимо было ребенку в школу, родители купили совсем недавно. Я не знаю как этот пост сработает, и правильно ли я делаю, но я верю, что люди помогут, и ребенка похоронят достойно, - рассказала журналистам «КП»-Пермь» женщина.

Деньги для помощи семье, в которой произошло большое горе, можно перечислить на карту Сбербанка 4276 8490 1873 7436 Инна Михайловна В.

Напомним, 10-летняя девочка пропала в Пермском крае вечером 25 августа. 27-го в полицию поступило заявление от родителей об ее исчезновении. 28-го днем девочку нашли в траве в 150 метрах от дома. Она была мертва.

Уже задержан подозреваемый в «Убийстве малолетнего ребенка». Это 16-летний местный житель, ранее судимый за имущественное преступление. Сейчас подросток задержан, ему готовятся предъявить обвинение. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.

Также в ходе следствия будет дана оценка действиям органов профилактики правонарушений несовершеннолетних.

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