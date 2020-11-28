«Сознательно рискуют жизнью». В Прикамье за рыбаками, вышедшими на неокрепший лед, будут наблюдать с помощью беспилотников

Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Ежедневно любители зимней рыбалки идут на тонкий и неокрепший лед на водоемы Прикамья, а автовладельцы, не дожидаясь открытия официальных ледовых переправ, пытаются кратчайшим путем доехать до места назначения.

Сотрудники администрации и ГУ МЧС по Пермскому краю, проводят ряд мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев.

- С целью создания условий безопасности людей, которые сознательно рискуя не только своей жизнью, проводится ежедневное патрулирование, - объясняют в ГУ МЧС по Пермскому краю. - Для более эффективного мониторинга обнаружения и предотвращения нарушений правил безопасности на водных объектах проводится воздушная разведка при помощи беспилотников, направленная на спасение жизни самих рыбаков и безопасному нахождению на льду, а не запрет рыбалки.

Во время патрулирования специалисты замеряют толщину льда, беседуют с любителями зимнего отдыха и объясняют, что никакая рыба не стоит человеческой жизни.

- Условия безопасности напрямую зависят от сознательности самого человека, его отношения к себе, родным и окружающим. Необходимо помнить – выходить на тонкий лед опасно, - напоминают в МЧС.

В ноябре в Пермском крае люди уже успели провалиться под лед. В середине месяца на пруду в Пермском районе в воде оказались двое рыбаков. К счастью, на помощь им пришла семейная пара и спасла бедолаг. Еще один случай, произошел в В поселке Юго-Камский, где под лед провалились две девочки, на помощь им пришел 11-летний школьник, который. рискую своей жизнью, вытащил их на берег.

Не обошлось и без несчастных случаев 17 ноября на реке Кама у поселка Нижний Склад Соликамского городского округа под лед провалился УАЗ, к сожалению, водителя спасти не удалось.

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